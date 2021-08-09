Названа дата і місце прощання з Олександром Ройтбурдом

У неділю, 8 серпня, з життя пішов відомий український художник Олександр Ройтбурд. Прощання з ним відбудеться в середу в Одесі.

Про це повідомляється на сторінці Одеського художнього музею в Фейсбук.

"Прощання з директором Одеського художнього Олександром Ройтбурдом відбудеться 11 серпня о 10:00 у дворі музею", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в цей день музей не працюватиме.

Для тих же, хто не зможе бути присутнім на церемонії прощання особисто, буде організована трансляція в Фейсбук і YouTube.

Крім того, для бажаючих попрощатися з Ройтбурдом з Києва буде організовано безкоштовний нічний автобус.

Нагадаємо, останнім часом художник страждав від серйозних проблем зі здоров'ям.

Після його смерті багато українських політиків і громадські діячі висловили свої співчуття.