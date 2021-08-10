Троє поранені, один - важкий: ВСУ зазнали втрат на Донбасі після обстрілів бойовиків

Російські найманці у вівторок, 10 серпня, в черговий раз порушили режим припинення вогню і зробили чотири обстріли, внаслідок чого поранили трьох українських військовослужбовців.

Про це на сторінці в Facebook 10 серпня повідомляє оперативно-тактичне угруповання (ОТУ) "Схід", в смузі відповідальності якої і були поранені українські військові.

Військовослужбовців, які отримали вогнепальні осколкові поранення, направили до лікувального закладу одразу ж після надання першої медичної допомоги.

Як повідомляють в ОТГ, стан здоров'я одного воїна важкий, а двох інших задовільний.

Разом з тим, згідно з вечірнім зведенням операції Об'єднаних сил на Донбасі, оприлюдненим на сторінці в Facebook, обстріли українських позицій російськими військовослужбовцями сталися поблизу Водяного на Приазов'ї, а також у напрямку Невельського, де ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, російські військові обстріляли українські позиції поблизу Мар'їнки з протитанкових ракетних комплексів.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі вже отримала інформацію про дії збройних формувань Російської Федерації. Відомості надала Українська сторона Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 5 серпня президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованій території Донецької і Луганської областей із закликом вирішити, в Україні вони на Батьківщині або гості.

Нагадуємо, що 5 серпня Володимир Зеленський закликав з розумінням ставиться до жителів Донбасу, яким доводиться брати російські паспорти.