День молоді 12 серпня: історія свята, народні прикмети і заборони

У четвер, 12 серпня, Україна святкує День молоді разом з усім світом. Православні віруючі в цей день відзначають Силин день і День Іоанна Воїна.
Міжнародний день молоді 12 серпня запропонували заснувати у Відні. У 1991 році відбулася I сесія Всесвітнього молодіжного форуму системи ООН, де був оголошений збір коштів по просуванню та підтримці Фонду молоді ООН у партнерстві з молодіжними організаціями.
Спочатку свято в Україні відзначалося в останню неділю червня (День молоді в СРСР з 1958 року), але президент Володимир Зеленський переніс святкування Дня молоді в Україні на 12 серпня, щоб святкувати його разом з більшістю країн світу. Документ вступає в силу з 1 січня 2022 року, але відзначати День молоді починають з цього року.
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У православній церкві 12 серпня вшановують пам'ять святих Сили і Силуана, які були учнями святого Павла, а також святого Іоанна Воїна, який брав участь у переслідуваннях на християн, а пізніше повірив у Христа.
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Вірили, що в цей день навіть слабкий чоловік богатирем стає. 12 серпня багато працювали, щоб даремно не розгубити силу і міць, а також проводилися різні обряди, які були спрямовані на надання сили людині.
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