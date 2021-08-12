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День молоді 12 серпня: історія свята, народні прикмети і заборони

День молоді 12 серпня: історія свята, народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У четвер, 12 серпня, Україна святкує День молоді разом з усім світом. Православні віруючі в цей день відзначають Силин день і День Іоанна Воїна.

Міжнародний день молоді 12 серпня запропонували заснувати у Відні. У 1991 році відбулася I сесія Всесвітнього молодіжного форуму системи ООН, де був оголошений збір коштів по просуванню та підтримці Фонду молоді ООН у партнерстві з молодіжними організаціями.

Спочатку свято в Україні відзначалося в останню неділю червня (День молоді в СРСР з 1958 року), але президент Володимир Зеленський переніс святкування Дня молоді в Україні на 12 серпня, щоб святкувати його разом з більшістю країн світу. Документ вступає в силу з 1 січня 2022 року, але відзначати День молоді починають з цього року.

молодь люди підлітки поле

Джерело: pixabay.com

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У православній церкві 12 серпня вшановують пам'ять святих Сили і Силуана, які були учнями святого Павла, а також святого Іоанна Воїна, який брав участь у переслідуваннях на християн, а пізніше повірив у Христа.

Іоанн Воїн ікони

Джерело: Вікіпедія

Вірили, що в цей день навіть слабкий чоловік богатирем стає. 12 серпня багато працювали, щоб даремно не розгубити силу і міць, а також проводилися різні обряди, які були спрямовані на надання сили людині.

Народні прикмети 12 серпня

  • На небі на світанку мерехтять зірки - до дощової погоди.
  • Непогожий і вітряний день - будуть затяжні дощі.
  • Прохолодна і похмура погода - в найближчі дні буде сухо, і опади не передбачаються.
  • Дрібний дощ йде 12 серпня - чекай дощову погоду на найближчі дні.

Що не можна робити 12 серпня

  • Доглядові процедури краще перенести, інакше можна нашкодити своєму здоров'ю і красі.
  • Не бажано ігнорувати прохання про допомогу. В іншому випадку доля завдасть серйозного удару.
  • 12 серпня краще не переїдати, інакше з фінансами будуть проблеми.

Раніше "Телеграф" писав, які ще православні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 38

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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