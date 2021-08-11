Останній крок до отримання COVID-сертифікатів: Україна на заключному етапі узгодження з ЄС

Україна перейшла до останнього етапу підключення до європейської системи СOVID-сертифікатів і очікує підписання договору про їх взаємне визнання.

Про це в середу, 11 серпня, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у своєму Telegram-каналі.

"Кілька днів тому ЄС завершив технічну перевірку наших COVID сертифікатів в додатку "Дія "та високо оцінив реалізацію. На цьому тижні ми починаємо підключення до продуктової інфраструктури європейських СOVID сертифікатів", - повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Відомо, що ця інфраструктура є спільним середовищем для всіх країн, які запускають власні COVID-сертифікати та забезпечують їх взаємним визнанням.

За даними Мінцифри, зараз в Україні паралельно очікують політичного рішення від Єврокомісії.

"Відкриті та безпечні подорожі вже зовсім близько", - говорить Федоров.

Він також повідомив, що Мінцифри ініціювало створення робочої групи з Ізраїлем і ЄС.

"Допомагаємо нашим колегам, а також ділимося досвідом в технічній реалізації сертифікатів. Тому дуже скоро чекайте хороших новин", - заявив міністр цифрової трансформації.

Відомо, що розробкою і технічною реалізацією українських СOVID сертифікатів спільно займаються команди Мінцифри, Міністерство охорони здоров'я, МВС, Національна служба здоров'я України, Міністерство закордонних справ і Державна прикордонна служба.

Проєкт реалізовано за підтримки Євроделегації, Програми EU4Digital і Програми EGAP, котру виконує Фонд Східна Європа та фінансує Швейцарія.

Раніше "Телеграм" повідомляв, в які країни можуть безперешкодно в'їжджати українці, котрі мають сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

Нагадуємо, хто з українців зможе отримати COVID-сертифікати.