Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты, теперь решение за политиками

Европейский союз одобрил украинские COVID-сертификаты в приложении "Дия". Правда, речь только о технической стороне и сейчас ожидается их политическое признание.

Об этом в среду, 4 августа, сообщил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб на своей странице в Facebook.

По его словам, украинские сертификаты оценили на соответствие технической реализации цифровых сертификатов требованиям Евросоюза. В Минцифры отмечают, что эта проверка - решающий этап взаимопризнания цифровых сертификатов для путешествий.

Заместитель министра цифровой трансформации добавил, что труднее всего было реализовать квалифицированную электронную подпись и оффлайн/онлайн верификацию документов.

Последний шаг к окончательному признанию украинских COVID сертификатов в ЕС - политическая часть, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующих соглашений.

Ранее "Телеграф" писал, в какие страны могут беспрепятственно въезжать украинцы, имеющие сертификаты о вакцинации против коронавируса.

Также сообщалось, что в Черногории от гостей ресторанов начали требовать COVID-сертификаты.