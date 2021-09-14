"Дуже тупа двоходівка": чому історія з нападом на Беленюка виглядає дивно

Блогер вважає, що напад на Беленюка відбувся в п’ятницю не просто так.

У п’ятницю, 13 серпня, в центрі Києва невідомі намагалися спровокувати конфлікт з чинним нардепом і золотим медалістом Олімпійських ігор Жаном Беленюком. Неприємна ситуація хоч і закінчилася без крові, але була масово розтиражована в російських ЗМІ.

На це звернув увагу блогер Олексій Копитко.

"У мене, звичайно, організм виснажений нарзаном, але вся ця історія з Жаном Беленюком виглядає як дуже тупа двоходівка. Ось максимально тупа.

1. Вчора канали з обойми ГРУ розганяють фото та історію Ярослави Магучіх. Її репостить Скабєєва.

Потім Скабєєва постить своє фото з Беленюком 5-річної давності (з олімпіади в Ріо). Це фото також активно розганяють все ті ж ресурси.

ЦЕ ФОТО ВЖЕ розганяється! Скабєєва особисто показувала його у своїй передачі після виборів 2019 року. І Беленюк його вже пояснював 2 роки тому (посилання на пост в першому коменті): йшов до автобусу, фотографувався з усіма бажаючими, поняття не мав, що таке Скабєєва.

Беленюк знову змушений реагувати на фото з 2016 року. Сюжет наповнюється "м’ясом".

2. І тут трапляється інцидент з провокацією Беленюка. Починається новий інформаційний виток. І знову на арені Скабєєва. І сигнал розганяють все ті ж ресурси (їх дуже зручно фіксувати на подібних історіях). І знову тягнуть весь цей контент, починаючи з Магучіх.

Нагадаю, що після перемоги Беленюка в Токіо Скабєєва показала абсолютно скотський сюжет у своїй передачі та зібрала в студію каліброваних тварин, які вправлялися в расизмі.

Але після сьогоднішнього інциденту вже Україна постає в невигідному світлі...

Було б дуже здорово знайти лиходіїв і розпитати їх про те, чому вони раптом обрали об’єктом провокації олімпійського чемпіона, навколо якого (який збіг) ресурси ГРУ за добу до цього сформували інформаційну воронку. Я якось перестав вірити в подібні випадковості", — написав він.

Як повідомлялося раніше, расистським скандалом вже зайнялася поліція і МВС.