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"Тупейшая двухходовка": блогер указал на странности в ситуации с нападением на Беленюка
"Тупейшая двухходовка": блогер указал на странности в ситуации с нападением на Беленюка

"Тупейшая двухходовка": блогер указал на странности в ситуации с нападением на Беленюка

"Тупейшая двухходовка": блогер указал на странности в ситуации с нападением на Беленюка
Обновлено 07:29 Сегодня Телеграф

В пятницу, 13 августа, в центре Киева неизвестные пытались спровоцировать конфликт с действующим нардепом и золотым медалистом Олимпийских игр Жаном Беленюком. Неприятная ситуация хоть и закончилась без крови, но была массово растиражирована в российских СМИ. 

На это обратил внимание блогер Алексей Копытко. 

"У меня, конечно, организм измучен нарзаном, но вся эта история с Жаном Беленюком выглядит как тупейшая двухходовка. Вот максимально тупая.

1. Вчера каналы из обоймы ГРУ разгоняют фото и историю Ярославы Магучих. Её репостит Скабеева.

Затем Скабеева постит своё фото с Беленюком 5-летней давности (с олимпиады в Рио). Это фото также активно разгоняют всё те же ресурсы.

ЭТО ФОТО УЖЕ РАЗГОНЯЛИ! Скабеева лично показывала его в своей передаче после выборов 2019 года. И Беленюк его уже пояснял 2 года назад (ссылка на пост в первом комменте): шёл к автобусу, фотографировался со всеми желающими, понятия не имел, что такое Скабеева.

Беленюк опять вынужден реагировать на фото из 2016 года. Сюжет наполняется "мясом".

2. И тут случается инцидент с провокацией Беленюка. Начинается новый информационный виток. И снова на арене Скабеева. И сигнал разгоняют всё те же ресурсы (их очень удобно фиксировать на подобных историях). И снова тащат весь этот контент, начиная с Магучих.

Напомню, что после победы Беленюка в Токио Скабеева показала абсолютно скотский сюжет в своей передаче и собрала в студию калиброванных животных, которые упражнялись в расизме.

Но после сегодняшнего инцидента уже Украина предстаёт в невыгодном свете...

Было бы очень здорово найти злодеев и расспросить их о том, почему они вдруг избрали объектом провокации олимпийского чемпиона, вокруг которого (какое совпадение) ресурсы ГРУ за сутки до этого сформировали информационную воронку. Я как-то перестал верить в подобные случайности", - написал он. 

Как сообщалось ранее, расистским скандалом уже занялась полиция и МВД.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Жан Беленюк, Алексей Копытко.
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