"Нам просто сказали неправдиву інформацію": нападники Кужельного вибачилися перед ним (відео)

Хлопці віком 18 та 19 років, які напали на журналіста Олександра Кужельного в суботу, 14 серпня, під час протесту "Національного корпусу" під Офісом президента, попросили в нього вибачення.

Про це в неділю, 15 серпня, повідомляють "Букви".

За словами нападників, до них підійшли двоє невідомих молодих людей і сказали, що кореспондент "Буков", Кужельний, нібито фотографує учасників акції, щоб потім "злити інформацію" людям, які загрожують націоналістам.

"Просто нам так донесли інформацію. А я повівся на неї", - говорить нападник.

Кужельний на це відповів, що спочатку показав журналістське посвідчення, а вже після цього його почали бити.

Молоді люди вибачилися перед кореспондентом за необґрунтований напад.

"Хочу вибачитися за цю ситуацію і свої дії. Нам просто сказали неправдиву інформацію про те, що ти робив погані справи стосовно наших людей. Тому я щиро перепрошую за це", - сказав один з хлопців, які напали на журналіста.

Також молоді люди заявили, що не є членами "Нацкорпусу" і "Азова".

Лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький, який був присутній при розмові, назвав вибачення хлопців "не дуже щирим" а поведінку "негероїчною".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ході бійок на Банковій 14 серпня постраждало вісім правоохоронців.

Нагадуємо, що представники "Національного корпусу" закидали димовими шашками територію будинку, де знаходиться квартира Володимира Зеленського.