"Нам просто сказали неправдиву інформацію": нападники Кужельного вибачилися перед ним (відео)

Хлопці віком 18 та 19 років, які напали на журналіста Олександра Кужельного в суботу, 14 серпня, під час протесту "Національного корпусу" під Офісом президента, попросили в нього вибачення.
Про це в неділю, 15 серпня, повідомляють "Букви".
За словами нападників, до них підійшли двоє невідомих молодих людей і сказали, що кореспондент "Буков", Кужельний, нібито фотографує учасників акції, щоб потім "злити інформацію" людям, які загрожують націоналістам.
"Просто нам так донесли інформацію. А я повівся на неї", - говорить нападник.
Кужельний на це відповів, що спочатку показав журналістське посвідчення, а вже після цього його почали бити.
Молоді люди вибачилися перед кореспондентом за необґрунтований напад.
"Хочу вибачитися за цю ситуацію і свої дії. Нам просто сказали неправдиву інформацію про те, що ти робив погані справи стосовно наших людей. Тому я щиро перепрошую за це", - сказав один з хлопців, які напали на журналіста.
Також молоді люди заявили, що не є членами "Нацкорпусу" і "Азова".
Лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький, який був присутній при розмові, назвав вибачення хлопців "не дуже щирим" а поведінку "негероїчною".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ході бійок на Банковій 14 серпня постраждало вісім правоохоронців.
Нагадуємо, що представники "Національного корпусу" закидали димовими шашками територію будинку, де знаходиться квартира Володимира Зеленського.