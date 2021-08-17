Преображення Господнє: дата і історія свята
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19 серпня відзначається Преображення Господнє, а також Яблучний Спас.
В четвер, 19 серпня (6-го за григоріанським календарем), для християн настає головне свято літа — Преображення Господнє, а також Другий Спас - Яблучний.
Саме в цей день Ісус Христос явив свій лик учням на горі Фавор — Петру, Якову, Іоанну. Обличчя його засяяло як сонце, одяг став білим, як світло. У цей момент апостоли повірили Ісусові і перестали сумніватися в тому, що він є Син Божий. Через 40 днів Учителя стратили.
Свято Преображення Господнє належить до 12 найбільших православних свят. Відзначимо, що велике свято завжди буває в дні Успенського посту.
За традицією, в цей день в церквах освячують яблука, виноград, груші, сливи, тобто перші плоди нового врожаю.
Що заборонено робити на Преображення Господнє 19 серпня:
- Не можна їсти м'ясо, рибу і продукти тваринного походження, а також пити спиртне. Пам'ятаємо про піст.
- Заборонено прибирати в будинку: прати, прасувати, шити, в'язати. Заборона стосується і до роботи у дворі, і в городі.
- Категорично заборонено лихословити, лаятися, сваритися, сперечатися.
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