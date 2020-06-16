Президент відреагував на петицію проти щеплень і тестувань

Глава української держави пояснив, чому не може розглянути цю петицію.

Президент Володимир Зеленський пояснив підписантам петиції, які вимагають не допусти примусового тестування та вакцинування в Україні, що цього вимагає закон.

Про це йдеться мова у відповіді Зеленського на текст петиції, опублікованій на сайті глави держави.

14 травня на сайті президента з’явилася петиція, автор якої заявив, що чинне законодавство передбачає згоду пацієнта на будь-яке медичне втручання, а тому попросив Зеленського не допустити можливості примусового тестування чи вакцинування громадян України, зважаючи карантинні заходи, "забезпечивши їхнє природнє право на особисту недоторканність та повагу до гідності особи".

Коли петиція зібрала 25 тисяч підписів, на неї відреагував президент.

У своїй відповіді він зазначив, що обов’язкових тестувань і щеплень від українців вимагають кілька законів.

Наприклад, за Конституцією, українці зобов’язані не лише піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, а й не шкодити здоров’ю інших громадян, проходячи профілактичні медичні огляди і роблячи щеплення.

Згідно з законом "Основи законодавства України про охорону здоров’я", стосовно окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи.

А закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає, що у разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або її масового поширення можуть проводитися обов’язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби.

При цьому Зеленський звертає увагу, що особи, винні в порушенні законодавства про захист населення від інфекційних хвороб, несуть відповідальність.

Також президент нагадав, що у 2019 році Всесвітня організація охорони здоров’я внесла у щорічний список глобальних загроз людству відмову від вакцинації.

За словами Зеленського, в Україні зараз діють оновлені медичні стандарти надання медичної допомоги у випадку коронавірусної інфекції. Згідно з ними, якщо симптоми пацієнта є характерними для цього захворювання або для пацієнтів з підозрою на пневмонію, стосовно нього проводиться обов’язкове лабораторне тестування.