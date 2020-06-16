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Президент відреагував на петицію проти щеплень і тестувань

Президент відреагував на петицію проти щеплень і тестувань
Оновлено 19:48 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: Twitter
Глава української держави пояснив, чому не може розглянути цю петицію.

Президент Володимир Зеленський пояснив підписантам петиції, які вимагають не допусти примусового тестування та вакцинування в Україні, що цього вимагає закон.

Про це йдеться мова у відповіді Зеленського на текст петиції, опублікованій на сайті глави держави.

14 травня на сайті президента з’явилася петиція, автор якої заявив, що чинне законодавство передбачає згоду пацієнта на будь-яке медичне втручання, а тому попросив Зеленського не допустити можливості примусового тестування чи вакцинування громадян України, зважаючи карантинні заходи, "забезпечивши їхнє природнє право на особисту недоторканність та повагу до гідності особи".

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Коли петиція зібрала 25 тисяч підписів, на неї відреагував президент.

У своїй відповіді він зазначив, що обов’язкових тестувань і щеплень від українців вимагають кілька законів.

Наприклад, за Конституцією, українці зобов’язані не лише піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, а й не шкодити здоров’ю інших громадян, проходячи профілактичні медичні огляди і роблячи щеплення.

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Згідно з законом "Основи законодавства України про охорону здоров’я", стосовно окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи.

А закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає, що у разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або її масового поширення можуть проводитися обов’язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби.

При цьому Зеленський звертає увагу, що особи, винні в порушенні законодавства про захист населення від інфекційних хвороб, несуть відповідальність.

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Також президент нагадав, що у 2019 році Всесвітня організація охорони здоров’я внесла у щорічний список глобальних загроз людству відмову від вакцинації.

За словами Зеленського, в Україні зараз діють оновлені медичні стандарти надання медичної допомоги у випадку коронавірусної інфекції. Згідно з ними, якщо симптоми пацієнта є характерними для цього захворювання або для пацієнтів з підозрою на пневмонію, стосовно нього проводиться обов’язкове лабораторне тестування.

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Все по темі:

Петиция, Офис Президента, Володимир Зеленський.

Автор:

Телеграф
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