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Вівторок, 13.10.2020
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Зеленський поспішає з опитуванням на виборах з двох причин, ця ідея виникла спонтанно, - Георгій Тука
"Пробник референдуму" від Зе-команди: п'ять ключових "чому" і "навіщо"
"Пробник референдуму" від Зе-команди: п'ять ключових "чому" і "навіщо"
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"Пробник референдуму" від Зе-команди: п'ять ключових "чому" і "навіщо"

"Пробник референдуму" від Зе-команди: п'ять ключових "чому" і "навіщо"
Оновлено 21:18 Сьогодні Телеграф Володимир Зеленський (фото - president.gov.ua)
Головний редактор видання "Телеграф" Ярослав Жарєнов назвав причини майбутнього "референдуму".

Менше ніж за два тижні до місцевих виборів президент Володимир Зеленський ошелешив заявою - крім голосування на дільницях виборцям також поставлять п'ять важливих питань. Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав це "пробником референдуму", що викликало ще більше питань.

Спробуємо розібратися, навіщо раптом знадобилося таке опитування і чому саме зараз. П'ять головних висновків і п'ять питань в зв'язку з цією ситуацією.

1. Яку юридичну силу матимуть результати опитування і навіщо воно проводиться?

Очевидно, з юридичної точки зору це не референдум і відповідні результати будуть мати вагу хіба в рамках медійної кампанії по продавлюванню того чи іншого рішення (наприклад, поступок щодо Донбасу або подачі води до Криму). Смію припустити, що проведення опитування обумовлено необхідністю консолідації електорату Зеленського. Як показали вибори 2019 року, Зеленський чи не єдиний, хто знайшов підхід до душ молодих виборців. Можливо, таким кроком Зе-президент планує підвищити явку на виборах і хоча б мінімально врятувати партію "Слугу народу" від фіаско.

2. Чому саме зараз?

Ще у вересні в Офісі президента обговорювалися різні варіанти - від скасування виборів по всій країні до проведення подібного опитування на виборчих дільницях. Втім, остаточне рішення про проведення, як повідомило джерело "Телеграфа", приймалося після повернення глави держави з Лондона. До чого такий поспіх? Варто звернути увагу, що питання досі не оголошені. Не виключено, що їх озвучать за кілька днів до виборів або не озвучать зовсім. Ймовірно, поруч з цілком серйозними питаннями будуть задані і хайпові. Як наприклад - легалізація проституції, медичного канабісу та інше.

Отже, обговорювати ці два тижні будуть не прийдешні вибори, а дивне опитування і його результати. Виходить, нас знову відволікають від чогось важливого? Ймовірно, що так. Від витоків інформації в Москву прямо з Банкової, від афери під назвою "Велике будівництво", від заповнених під зав'язку лікарень і багато чого іншого.

Володимир Зеленський та велике будівництво

3. За чий рахунок банкет?

Одним з першочергових постало питання фінансування. Якщо проводити всенародне голосування, то потрібно як мінімум надрукувати "бюлетені", оплатити додаткову роботу персоналу і так далі. У масштабах країни це колосальна сума. Де її взяти? Варіантів кілька: добити ковідний фонд? "Попросити" у Ахметова? А може просто надрукувати? Відповіді влада поки не дає. В умовах пандемії коронавірусу, коли всерйоз обговорюється можливість розгортання госпіталю для хворих "ковідом" в Палаці спорту в центрі Києва, викидати сотні мільйонів гривень на "пробник референдуму" - нерозумно і недалекоглядно.

4. Якщо це опитування все-одно нічого не означає, то може все не так страшно?

Трохи менше семи років назад на Донбасі і в Криму прокотилася хвиля "референдумів", де нібито 100500% жителів українських міст віддали голоси за відокремлення від України, за входження до складу Росії і так далі. Ті псевдореферендуми теж клепались на коліні, питання змінювалися за кілька днів до виборів, а голоси, будемо чесними, ніхто не рахував. Так, ситуація інша, але ... людям насправді подобається, коли їх думку запитують. Пам'ятайте гасла "Країною керуєш ти, а не ті, кого ти обираєш"? Потурання інтересам виборців є формальним перекладанням відповідальності. За останніми соцопитуваннями, 42% українців добре або дуже добре ставляться до Росії. Не секрет, що, якщо опитати цю частину населення на предмет, наприклад, того ж входження до складу РФ, то результати нас дуже сильно здивують. І тоді політик (а тим паче президент) повинен буде відповідати на запит суспільства. Зеленський же хоче на другий термін?

"Референдум" на Донбасі

5. Як все це буде відбуватися?

А це найцікавіше. Закон про референдум "Слуги народу" за рік "народити" не змогли. Проводити подібні соцопитування на виборчих дільницях не можна, а це значить, що спробують зробити це за його межами. Тоді повернемося до пункту 3 - на чиї гуляємо? Очевидно, на наші з вами. Адже навіть якщо зараз взяти гроші на це "свято" у одного з олігархів, то потрібно дати йому повернути свої гроші ... а краще з відсотками. Так це працює.

Екс-заступник міністра Георгій Тука в коментарі "Телеграфу" назвав дві причини, за якими Зеленському та його команді знадобився це опитування.

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Референдум, Вибори, Україна, Володимир Зеленський, Ярослав Жарєнов.

Автор:

Телеграф
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