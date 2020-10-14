"Обережно, референдум!" Професор соціології запропонував альтернативу опитуванням Зеленського

Відомий соціолог розставив всі крапки над "і" з опитуванням Зеленського на виборах 25 жовтня.

Команда президента Володимира Зеленського в день виборів 25 жовтня планує додатково провести опитування серед жителів України.

Професор соціології, доктор філософських наук Володимир Паніотто назвав його "маніпулятивним" і запропонував провести альтернативне опитування за 1/100 частини від грошей, виділених на президентський.

"Сильно сумніваюся в правильності опитувань, які плануються, майже напевно вони будуть маніпулятивними. Чому? По-перше, до цих пір невідома методологія опитувань, тому немає часу обговорювати її в експертному середовищі. По-друге, основний інструмент маніпуляції - свобода формулювання питань" , - зазначив Паніотто.

Соціолог оцінює вартість президентського опитування в 2-4 мільйони доларів і готовий провести альтернативне опитування в 100 разів дешевше і точніше:

"По-перше, дані нашого опитування будуть репрезентативні для населення України в цілому, а дані консультативного опитування тільки для 50-60% більше активного населення, прийде голосувати. По-друге, ми використовуємо перевірену технологію, досвідчених інтерв'юерів і методи контролю (наприклад, дані нашого опитування відрізнялися від результатів виборів менш, ніж на 3%) ", - резюмував Паніотто.

Нагадаємо, раніше колишній заступник міністра Георгій Тука назвав проведення референдуму перекладанням відповідальності за рішення влади на суспільство.

Політолог Анатолій Октисюк висловив свою думку "Телеграфу", що для "референдуму" Зеленський і Ко готували три блоки питань, в тому числі про марихуану.