СЕЗ на Донбасі може запустити розпад України: що робити Києву, щоб швидко повернути Донбас

Є кілька варіантів запровадження СЕЗ, але більшість з них тільки посилять проблеми України.

Аналітик, експерт "Українського інституту майбутнього" Ігор Тишкевич проаналізував для «Телеграфа» ідею про вільну економічну зону (ВЕЗ) на Донбасі, яку президент Володимир Зеленський не тільки включив в опитування в день виборів, а й активно пропіарив під час звернення до Верховної Ради.

«Перше, що мені нагадує ідея ВЕЗ на Донбасі (в тому вигляді, в якому її запропонував Зеленський) - це фразу« крекс-фекс-Пекс »з казки про Буратіно. Розмова про СЕЗ без конкретики - це що та «чарівна фраза», для Поля Чудес в Країні Дурнів, - вважає Ігор Тишкевич. - СЕЗ створюють для конкретних цілей. Вони можуть бути стимулом руху товарообігу (за допомогою збільшення транзитних потоків товарів), розвитку депресивних регіонів за рахунок сучасних технологій, концентрації фінансових потоків і технологічних інновацій, розвитку промисловості, нових бізнесів, власної виробничої бази. Всього того, що стане драйверами для національної економіки».

Пільги в СЕЗ, підкреслює аналітик, теж можуть бути різні:

податкові (включаючи звільнення від сплати частини податків);

митні (експорт-імпорт певних товарів без сплати митних зборів);

спрощений режим користування інфраструктурою, землею;

спеціальний міграційний режим (для залучення трудових ресурсів).

«А у нас говорять про СЕЗ без конкретики. Чи не обґрунтовуючи їх цілі і завдання. Більш того - не кажучи навіть точно, на яких територіях буде ця зона», - зазначає Ігор Тишкевич.

Він упевнений: якщо мова йде про СЕЗ, що охоплює окуповані території (як частина компромісу), це несе серйозні ризики для України в цілому.

«Ті ж ветерани війни, м'яко кажучи, не зрозуміють, за що воювали, - пояснює експерт. - Крім того, це буде сигнал місцевим елітам з інших регіонів. А у нас є ряд регіонів, де сформувалися на неофеодальному рівні групи, які контролюють все: це Харків, Одеса, Закарпаття, Хмельницька і ряд інших областей. СЕЗ в ОРДЛО або з включенням ОРДЛО - це сигнал місцевим елітам, що не війною, так додатковим шантажем з Києва можна вибити більше пільг ... Формально держава залишиться. Буде прапор, будемо красиво співати Гімн, пускати сльозу на офіційних заходах, говорити про демократію. Але фактично держава може перетворитися в неофеодальному республіку. Це мрія Путіна, який просто називає це інший фразою - «федералізація». Тобто, все розпадеться».

На думку аналітика, ВЕЗ на вільній території - без вказівки цілей, просто з пільгами, - жодним чином не призведе до розвитку регіонів.

«Це буде велика пральня з відмивання грошей і відходу від податків. Не проблема зареєструвати в одному окремо взятому гуртожитку, в одній кімнаті, 10 компаній з оборотом у кілька млрд грн. В результаті отримаємо, що компанії формально є резидентами СЕЗ, а їх бізнес йде в інших частинах України. При цьому вони не платять податки», - описує схему Ігор Тишкевич.

Він нагадує, що таке в історії України вже було - в кінці 90-х початку «нульових».

Аналітик акцентує: «Важливо розуміти, що саме і як ми збираємо робити з місцевою економікою. Будь-які розмови про СЕЗ без цього безглузді. Яку економіку ми хочемо відновлювати? Якщо стару, засновану на вугільно-металургійному циклі, то ми вже станом на 2013 рік на кілька років відставали в цьому сенсі від основних конкурентів - Китаю, СШІ, Індії, Великобританії ... Таке відновлення надзвичайно дорого. До того ж це буде стара, технологічно відстала економіка. Від такої програми стануть багатшими, отримають прибуток, лише власники цього бізнесу. І сильно сумніваюся, що при цьому стане багатшим Україна».

За словами Ігоря Тишкевича, якщо ми відновимо економіку старого укладу, це буде означати ще й відновлення старого соціального устрою - з мономіст і підприємствами, замкнутими на місцеву систему. В результаті отримаємо ту ж соціальну, політичну організацію регіону, яка існувала до 2013 року. Тобто, за свої гроші відновимо передумови для виникнення нових проблем на Донбасі - аналогічних тим, то маємо сьогодні.

Таким чином, резюмує експерт, ідея ВЕЗ можлива тоді і тільки тоді, коли:

в Україні буде сформований чіткий план - як буде змінюватися місцевий економічний уклад, в тому числі технологічно;

самі СЕЗ (а їх може бути багато, не тільки на Донбасі) матимуть обмежену територіальність і чіткі цілі (концентрація бізнесів і технологій певної спрямованості, наприклад - машинобудування, біотехнології і т.д.);

буде прописаний чіткий, прозорий режим отримання та позбавлення резидента статусу.

Також Ігор Тишкевич вважає важливим зруйнувати фрагментацію Донбасу за допомогою великих інфраструктурних проектів, перш за все, логістичної спрямованості. Щоб піти від регіональної прив'язки, від постійної загрози блокади азовських портів, отримавши більш широкі можливості і спектр для нових бізнесів, нової економіки.

«Так ми отримаємо додаткові аргументи щодо реінтеграції окупованій частині Донбасу, - вважає аналітик. - З одного боку, це стане чудовою ілюстрацією для жителів ОРДЛО, що в Україні успіх чи можливий. З іншого - може призвести до того, що регіон в середньостроковій перспективі перестане бути дотаційним. Плюс - зміниться переговорна позиція України. Ми перестанемо бути залежні від швидкої реінтеграції окупованих територій. Будемо ставити свої умови на переговорах - з меншими ризиками і з меншою кількістю контраргументів з боку противника».