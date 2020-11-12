Ще не опонент, але конкурент в майбутньому: чому Разумков йде від Зеленського і чи стане він президентом

Спікер парламенту Дмитро Разумков за останній рік помітно віддалився від президента Володимира Зеленського. Деякі експерти всерйоз вважають, що Разумков вже в недалекому майбутньому може претендувати на головну посаду в країні.

Черговою причиною для розмов став коронавірус, який буквально за кілька днів закрив на ізоляцію всю українську верхівку - якщо президент не може виконувати свої обов'язки, то главою держави тимчасово стає якраз спікер Верховної Ради (таке було в 2014 році після втечі Януковича, тоді і. о. президента був Олександр Турчинов).

Чи можна вважати спікера Разумкова конкурентом Зеленського? З цим питанням "Телеграф" звернувся до аналітика, політолога, кандидата політичних наук Олесі Яхно.

«Я б не сказала, що Разумков зараз - опонент Зеленського. Швидше - конкурент в майбутньому. Але не факт, що конкурент саме для Зеленського», - говорить аналітик.

Олеся Яхно звертає увагу, що і президент, і партія «Слуга народу» втрачають рейтинг, а фрагментація всередині монобольшості наростає. Багато хто вже зараз не виключають або переформатування коаліції (з огляду на те, що монобольшінство тріщить по швах), або дострокові парламентські вибори.

«Будуть вони в термін або дострокові - не факт що «Слуга народу» піде туди як партія. Може так статися, що від її рейтингу на той час нічого не залишиться, - підкреслює експерт. - І різні групи, які входять в «Слугу», будуть шукати альтернативні проекти, пов'язуючи з ними своє майбутнє. Це стосується і Разумкова, і інших окремих представників команди Зеленського (якщо це можна назвати командою), що мають відповідні амбіції».

На думку Олесі Яхно, те, що Разумков не боїться «не збігатися позицією» з президентом по ряду гострих питань, в тому числі щодо законопроекту про КСУ, доводить, що він думає про іміджеві втрати і діє з прицілом на майбутнє.

Зараз, на думку аналітика, можна говорити не стільки про опозиційність ряду представників партії влади по відношенню до президента, скільки про можливе виокремлення з неї яскравих особистостей, формування навколо них різних груп. І вони потенційно можуть стати конкурентами не тільки Зеленському, а й іншим проектам. І старим, і новим, на які може розсипатися «Слуга народу».