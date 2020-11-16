Кремль підкуповує наших чиновників для відновлення поставок води в Крим, - Андрій Сенченко

Нардеп V, VI і VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху «Сила права» Андрій Сенченко в першій частині відвертого інтерв'ю «Телеграфу» розповів про те, як проходив перший обмін полоненими між Україною і Росією, як вдалося вирвати з окупованого півострова наші танки і літаки і як перекривали Північно-Кримський канал.

Російського шпигуна вдалося обміняти на 40 заручників

- Незабаром після втечі Януковича і окупації Криму росіянами ви стали заступником голови Адміністрації президента України. Відомо, що одним з перших завдань було звільнення кримських заручників. Кого і на кого тоді обміняли? Як це відбувалося?

- У перших числах березня мене запросив в.о. президента Олександр Турчинов. Він попросив, щоб я, як кримчанин і людина, яка довго працювала в Радміні АРК, зайнявся звільненням кримських заручників. Тоді незрозуміло було, як це робити. Щоб мати більше можливостей для переговорів, мене призначили в.о. глави Адміністрації президента.

Початковий список тих, кого потрібно було визволяти з полону, включав 18 осіб. Серед них були командувач ВМС України адмірал Сергій Гайдук, його заступник генерал Ігор Воронченко, кримські активісти, представники Автомайдану, знімальна група «Вавілон-13».

Я почав шукати контакти в Криму - тих, від кого залежить вирішення даних питань. Але мене відразу переадресували в Міноборони РФ. І подальші розмови були вже з ними. Вони відразу підняли питання про Романа Філатова - щоб ми його віддали. Мені було невідоме це прізвище. Після моєї доповіді Турчинов набрав Валентина Наливайченка, який був тоді головою СБУ. Він підтвердив, що Філатов був затриманий на Чонгарі і є полковником ГРУ РФ, чотири роки незаконно проживав на нашій території і займався розвіддіяльністю. Було видно, що для російської сторони суперважливо його повернути. З того боку контролював операцію з обміну особисто Путін. Філатов був першим російським ГРУшником, затриманим українською стороною. І Путіну було важливо продемонструвати, що «своїх не залишають».

Я відчув, наскільки він важливий для російської сторони, і зажадав повернути в обмін на Філатова 18 наших полонених. Москва категорично не хотіла віддавати адмірала Гайдука. За їхніми словами, він віддавав накази стріляти в російських солдатів. Мені довелося не менш жорстко заявити, що він виконував свій обов'язок, і ми отримаємо всіх, хто в списку. Або обміну не буде.

І вони «зламалися». Це була складна операція, про яку можна окреме інтерв'ю робити або книгу писати. Спочатку, 16 березня, повернули 13 наших. Приблизно через тиждень - ще п'ятьох. Зрештою, вдалося витягнути 40 чоловік. Останнім з них був капітан першого рангу Олександр Калачов. Він - співробітник української військової розвідки, якого тримали у військовій в'язниці в Севастополі. Щоночі допитували, вивозили «на розстріл». Ставили на коліна, руки в наручниках за спиною, на голові мішок. І пускали над головою чергу з автомата ...

Із Криму вивезли всі українські танки

- Яке озброєння і приблизно на яку суму вдалося повернути із захопленого Криму на материкову Україну? Чому не вийшло повернути все?

- Наступна фаза переговорів проходила в Мінську 23 - 24 березня. Україну представляв я, з боку РФ був один з заступників міністрів оборони РФ. Тоді вдалося домовитися про виведення з окупованих територій нашого озброєння.

На той час був підписаний указ про виведення українських військових з Криму і Севастополя. Позиція РФ - ми нічого у вас не відбирали, Крим пішов в самостійне плавання, оголосив все майно власністю автономії і з цим «приданим» вступив в РФ.

І все одно мені вдалося провести результативні переговори. 31 березня я на чолі групи представників Генштабу ЗСУ (старшим був генерал-полковник Геннадій Воробйов, вже покійний, тоді - перший заступник начальника Генштабу) військовим бортом полетіли в окупований Крим. Нам довго не давали посадку. Потім, по суті, під конвоєм ми доїхали до Севастополя. Там, в Будинку офіцерів флоту, проходив новий раунд переговорів. З боку РФ був заступник міністра оборони по тилу і розквартируванню Дмитро Булгаков. Росіяни хотіли підсадити до нас за стіл адмірала Дениса Березовського, який зрадив Україну. Але ми цього не допустили.

Переговори були важкими. Росіяни намагалися запропонувати свій порядок передачі озброєння. Але нам в основному вдалося нав'язати нашу версію.

Процес виведення почався в перший тиждень квітня. Перший ешелон був з танками, які раніше базувалися в Перевальному. Частина літаків, які були в льотному стані, перелетіли на материк. Частина була в ремонтному стані. Але навіть придатним для польоту бортам російська сторона на якомусь етапі заборонила виліт. Вимагала на кожен переліт ноту МЗС. Тим самим вони хотіли змусити нас визнати Крим російською територією. Ми відмовилися. Знайшли інший варіант - використовували спеціальні трали для перевезення літаків. Вивозили в розібраному вигляді. Зараз вони в строю. Максимальні перешкоди були по флоту. Бойове ядро висмикнути не вдалося, але 37 одиниць ми забрали.

Всього ж вдалося повернути 3502 одиниці військової техніки та озброєння. Всі танки, 92 гелікоптера і літаки, приблизно половину БМП і БТР.

Процес виведення озброєння тривав до 16 червня. Після цього зателефонував Булгаков і сказав, що отримав команду «призупинити» процес передачі озброєння. На той час якраз почалась війна на Донбасі.

Пізніше РНБО підрахував, що ми забрали техніки приблизно на 1,5 млрд доларів. За цю операцію я отримав нагородний пістолет від міністра оборони.

- Відомо, що саме ви приймали рішення про перекриття Північно-Кримського каналу. Як це було?

- Для мене це була близька і зрозуміла тема. Три терміни віце-прем'єром кримського уряду - я прекрасно розумів, наскільки важливий цей канал для Криму. Він працював сезонно: вода починала подаватися, в залежності від погодних умов, в останній тиждень березня або на початку квітня. Рішення потрібно було приймати швидко. А державні механізми були напівзруйновані.

Тоді допоміг керівник водного агентства України Василь Сташук - відмінний фахівець, пізніше бездумно люстрований.

Ми обговорили план дій і сформулювали кілька версій.

Перша - взагалі не відкривати подачу води на Каховське водосховище. Але тоді без води залишилися б аграрії Херсонщини.

Друга - відкрити частково, настільки, щоб на першій станції водозабору, розташованої в Джанкої, рівень води був на 60 см нижче водозабору. До Джанкоя не було діючих відвідних каналів. Окупанти б воду бачили, але сьорбнути не змогли.

Однак цей варіант теж довелося відкинути. Справа в тому, що на території Херсонської області є два великих відвідних канали. Водозабір Херсонського каналу знаходиться низько, а Скадовського - високо, в нього вода б не потрапляла. Тобто, значна частина поливних площ Херсонщини залишилася б без води.

І ми зробили ставку на третій варіант - греблю. Якщо будувати її капітально, на це пішло б близько 60 млн грн. і кілька місяців. Тодішній прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що грошей немає, і йому тема нецікава. Потрібно було якось викручуватися. Зробили альтернативний проект, який обійшовся приблизно в 1 млн грн. Довелося «повикручувати руки» аграріям Херсонщини, господарства яких розташовувалися в зоні Скадовського каналу. Пояснили їм, що або не буде води, або вони в складчину профінансують греблю. Зрештою, вони погодилися.

Як матеріал для греблі використовували великі поліпропіленові мішки для відвантаження мінеральних добрив 1,5*1,5*1,5 метра. Їх наповнювали сумішшю глини і піску. Укладали рядами поперек русла каналу в спеціально обраному місці. У хід пішла техніка, крани, працювали водолази.

Коли ми будували, існувала небезпека прориву російських військ з метою захоплення каналу. Так що потрібно було представити все так, ніби ми не перекриваємо його. Інакше була реальна ймовірність окупації частини Херсонщини.

Я запропонував назвати об'єкт «Вузлом обліку подачі води». Фото відповідної вивіски з місця робіт - «Будує така-то організація, проектна вартість така-то, терміни будівництва такі-то» - тут же з'явилося в окупаційних ЗМІ. Мовляв, Україна збирається втридороги продавати воду, але нам хоч каміння з неба і т.д. загалом, нам вдалося обдурити окупантів.

Важливо розуміти, що в перші тижні на окупацію Криму фактично не було адекватної реакції Заходу. У цій ситуації РФ могла зробити що завгодно. Але час минав, на Заході вже з'явилося більш осмислене сприйняття того, що відбувається. Почалися жорсткі коментарі, засідання Радбезу ООН. І у РФ все менше було можливості йти на неприховану військову операцію. Так що на той час, коли вони зрозуміли, що будуємо ми зовсім не лічильник обліку води, вторгнення на Херсонщину вони собі дозволити вже не могли.

А наша тимчасова гребля виконала свою функцію, простоявши три сезони. Згодом її замінили на капітальну.

- Періодично росіяни та їхні соратники всередині України «качають» тему відновлення подачі води в Крим. Яку позицію з цього приводу ви займаєте?

- З початку російської агресії перекриття Північно-Кримського каналу було і залишається найефективнішим методом невійськового впливу на окупантів. РФ змушена витрачати величезні кошти, щоб на тактичному рівні намагатися вирішити водну проблему. За великим рахунком, її вирішити неможливо.

Кремль докладає титанічних зусиль, щоб Україна відновила подачу води. І за допомогою корупції, намагаючись купити українських чиновників і політиків, і за допомогою брехні, намагаючись переконати ООН, що в Криму гуманітарна катастрофа, в якій винна Україна. Наша відповідь проста - є Женевська конвенція 1949 року, де чітко позначено, що саме окупанти відповідальні за забезпечення життєдіяльності населення на окупованих територіях. Дніпровська вода знову піде на півострів тільки тоді, коли Крим фактично повернеться до складу України. Розрахунки підтверджують, що власних водних ресурсів півострова досить для забезпечення українського населення. Їх не вистачає для сотень тисяч російських колонізаторів, які незаконно приїхали «на ПМЖ» в наш Крим, для військової бази і промисловості, для незаконних «туристів» з російської глибинки, від яких крім бруду і проблем в Криму нічого не залишається.

Другу частину інтерв'ю з Андрієм Сенченко читайте на "Телеграфі" в найближчі дні

Автор: Андрій Пітонов