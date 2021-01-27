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"Сховатися за волею народу": чим небезпечний прийнятий законопроект про референдум

"Сховатися за волею народу": чим небезпечний прийнятий законопроект про референдум
Оновлено 14:21 Сьогодні Телеграф

Ухвалений українським парламентом 26 січня законопроєкт про всеукраїнський референдум може бути використаний для спроби демонтувати опорні конструкції української державності. Таку думку "Телеграфу" висловив політичний експерт Євген Магда.

"Закон про народовладдя через референдум - частина передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського, тому фракція була мобілізована. Плюс їй надали підтримку сателіти з групи" Довіра ". У цьому контексті рішення було прогнозованим", - коментує Євген Магда підтримку проєкту закону 255 народними депутатами України.

Експерт зізнався, що прийняття цього закону викликає у нього тривогу, оскільки передбачає значну профанацію законотворчості та створює передумови для скасування через всеукраїнський референдум вже чинних законів.

"Упевнений, що певні напрацювання у бенефіціарів прийняття цього закону вже є, адже сховатися за "волею народу" - простіше простого", - говорить експерт.

Євген Магда резюмує: "Ані якість політичної грамотності населення, ані рівень медіаграмотності й критичного мислення в українському суспільстві, ні здатність телеканалів впливати на суспільну свідомість не залишають у мене сумнівів в тому, що даний закон може бути використаний в спробі демонтувати опорні конструкції української державності".

Закон про народовладдя наробив чимало шуму в українському політикумі й суспільстві. Раніше стало відомо, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пригрозив нардепам політичної сили винятком з фракції, якщо ті не підтримають законопроєкт президента Володимира Зеленського про всенародний референдум.

За підсумком голосування таких "сміливців" виявилося лише двоє. З присутніх на засіданні "слуг" не брали участі в голосуванні Микола Сольський і Вадим Струневич.

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Андрій Пітонов
Автор: Андрій Пітонов
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Все по темі:

Верховна Рада, Слуга народу, Володимир Зеленський, закон про референдум, Всеукраїнський референдум, Народовладдя.
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