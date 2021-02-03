Зеленський готується змінювати Шмигаля: кого посадять у крісло прем'єра

В Україні все голосніше говорять про швидку зміну прем'єра. Називаються прізвища як старих політиків (Юлія Тимошенко, Володимир Гройсман), так і нових (Кіра Рудик, Дмитро Дубілет, Дмитро Разумков). Хто і чому виглядає найбільш переконливою кандидатурою на пост глави уряду? Які є сценарії й терміни можливої зміни Кабміну? Ситуацію для "Телеграфа" проаналізував експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко, який ще у 2015 році передбачив перемогу тоді ще артиста Володимира Зеленського на наступних президентських виборах в Україні.

"Після того, як Юрія Вітренка в другий не проголосували як міністра енергетики - на посаду, яку деякі бачили як його щабель до прем'єрства, стало зрозуміло, що ставка на нього як на відносно незалежного, технічного кандидата, не спрацювала. І що без консенсусу олігархів нового главу Кабміну, схоже, не призначити. Зрозуміло, що Ахметова влаштовує "його" Шмигаль. Але багатьох інших він не влаштовує. Ну, а ситуація з тарифами остаточно повалила рейтинги влади. Останні соцопитування це ясно продемонстрували. І це ще люди не бачили платіжок за січень! Зеленський, зрозуміло, буде переводити стрілки. Типу, що не він же винен. А "стрілочником" призначать Шмигаля. Думаю, недовго залишилося чекати. Так що - тема нового прем'єра, дійсно, стоїть на порядку денному", - говорить Віктор Бобиренко.

На його думку, Юлія Тимошенко як прем'єрка навряд чи можлива. Її фракція "Батьківщина" порівняно невелика - менше ніж 30 депутатських мандатів. При цьому амбіції політичної сили та досвід - величезні.

"Юлію Володимирівну, як мені здається, ці молоді-зелені бояться, як чорт ладану. Розуміють, що вона може грати у свою гру. Ми бачили це при Ющенкові. І як коаліціянт, буде тягнути ковдру на себе. Що б не почалося у яких-небудь політиків з Юлею, закінчується завжди скандалом і "розлученням". І розлученням в коаліції (як розлучаються подружжя), і "розлученням", як в грі в наперстки. Юлія Тимошенко - варіант безвиході і його використовуватимуть, коли "слугам" катастрофічно не вистачатиме голосів в Раді. А без цих голосів вона нікому не цікава", - вважає аналітик.

Олігархічний консенсус Тимошенко теж навряд чи влаштує, відзначає він. Занадто самостійна фігура, а не маріонетка, як люблять олігархи.

"Не буде призначений прем'єром і Гройсман, - впевнений Віктор Бобиренко. - Без своєї фракції в Раді - це безглуздо. Це означає просто втратити рейтинг. А йому підставлятися немає сенсу. Рейтинг вже близько 5%, є можливість завести свою фракцію в Раду. Краще почекати. Сенс йти в прем'єри, не маючи своєї команди?"

Чинному главі Верховної Ради Дмитру Разумкову, на думку експерта, це теж не потрібно.

"Йому комфортно бути в Раді. Там плекається його рейтинг, він поки позитивний, чи не найкращий. Йому немає сенсу щось змінювати", - міркує експерт.

Минулого тижня раптово з'явилися чутки про можливе призначення на пост прем'єра Кіри Рудик - лідера партії "Голос". Віктор Бобиренко вважає такий варіант непоганим, але далеким від реальності.

"Її призначення є неможливим, тому що - не варіант для олігархів. Не дадуть голоси ті, хто працює на них в Раді. А у самого" Голоси "є всього два десятки голосів в парламенті. Замало. Хоча, як на мене, коаліція "Голосу","Євросолідарності" і вірних Зеленському представників "Слуги народу" була б непоганим варіантом для України. Але на це не піде оточення Зеленського", - вважає аналітик.

А тому, резюмує він, новим прем'єром може стати маловідома постать (як Шмигаль рік тому), яка влаштує, перш за все, Ахметова і (або) Коломойського. Вони поділять між собою Кабмін.

"І їх зовсім не цікавить соціально-гуманітарний блок, який віддадуть на відкуп Офісу президента. Їм важливі прем'єр, віцепрем'єр, а також економіко-фінансовий та енергетичний блоки", - підкреслює Віктор Бобиренко.

Раніше Віктор Бобиренко прогнозував для "Телеграфа" ймовірність дострокових парламентських виборів.

Своєю чергою, політтехнолог Олексій Голобуцький назвав умову, за якої влада Зеленського почне розвалюватися.