Удар Зеленського по Медведчуку: як виграє Ахметов і чому страждає Порошенко

Президент України Володимир Зеленський підписав рішення РНБО щодо заборони віщання телеканалів NewsOne, Zik та 112, які належать соратнику Віктора Медведчука депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку. Головним аргументом закриття став той факт, що нібито проросійський медіамагнат має відношення до схем постачання вугілля з окупованих територій Сходу країни. СБУ вважає користування цими схемами посібництвом тероризму.

Змінна З - Закон

В нашій країні вже звично бачити якійсь бездахові рішення влади. Хоча, вона запевняє, що вони мають підґрунтя. Правда не завжди законне. У таких випадках народ завжди знайде місце почуттям. Але не варто забувати, що такі емоції часто танцюють на лезі істерії. До біса метафори - давайте по факту!

Є дії, які йдуть всупереч чинному законодавству. Юрист, фахівець з авторського права і інформаційного законодавства Клим Братківський пише у себе в Facebook, що просто так взяти й закрити будь-яке медіа неможливо. Має бути рішення суду, а не тільки РНБО.

1. 112, NewsOne і ZIK не дивився, а коли дивився, то це, як правило, викликало блювотний ефект.

2. Попри п. 1, як юрист вважаю, що припинення мовлення телеканалів відбулося з грубим порушенням законодавства України. Робота телеканалів регулюється спеціальним законом - Про телебачення і радіомовлення, там є чіткі підстави для припинення мовлення. Держава спеціально передбачила механізм припинення мовлення, щоб з боку держави не було цензури. Можна говорити що завгодно про те, що ці канали були пропагандою Кремля, фінансувалися терористами, але очевидно одне - для таких тверджень потрібно рішення суду, а його немає. Навіть немає ніякої офіційної інформації про причини закриття, є тільки домисли та фантазії людей.

Але радник голови Офісу президента Михайло Подоляк і фактичний медіаспікер ОП назвав телеканали близької до Медведчука людини нежурналістськими та необ’єктивними.

Пул Медведчука - це зовсім не журналістика, не інформація, не конкуренція точок зору, не об'єктивна дискусія. Але це чиста, затьмарена, злісна і добре упакована в блискучі pr-обгортки пропаганда. Яка ще й перейшла в ту стадію, де робота - на окупантів.

Введення такого рішення Зеленським викликає неймовірну бурю необдуманих дій!

Змінна Е - емоції

Візьмемо, наприклад, ура-патріотів. В мережі за останню добу з’явилася нереально величезна кількість позитивних відгуків на таке рішення. Авжеж - взяв та переміг пропаганду одним розчерком пера.

Тут є декілька цікавих моментів. У Зеленського зараз швидко падають рейтинги. Згідно з дослідженням від Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) рейтинг чинного глави держави впав на 5%. Дослідження з’явилося наступного дня після прийняття “важкого рішення” про медіа з пула Медведчука. Хто замовляв це опитування - не оголошується. Але цікаво подивитись, як показники популярності кандидатів на пост президента зміняться наступного тижня.

Ще один момент, який ховається за Змінною Е - “порохоботство”. Зеленський починає грати на електоральному полі Петра Порошенка. Він робить те, що так і не зробив п’ятий президент України - рішуче зачиняє пропаганду. Порошенко пояснює незакриття каналів прийдешньою кампанією 2019 року. Він написав у своєму Telegram:

Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило б фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих.

А далі ж виграв Зеленський, то які до нього питання? Ще колишній глава держави цікавиться, чому РНБО не зачинила канал НАШ, що жорстко критикує ЗСУ та вимагає віддати під суд наших бійців?

Змінна К - Конкуренція

Тут взагалі все просто. Кому може ще бути вигідно закриття телеканалів Тараса Козака? Вірно, конкурентам! Головні на цьому медіа-полі - це Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. З останнім все зрозуміло - його СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2 та Оце ТБ не порівняєш з форматом NewsOne, Zik та 112.

А от нещодавно створений канал “Україна 24” цілком. На це звертає увагу Христина Бердинських, журналіст “Нового времени”.

А виграв з конкурентів хто?

І тут в мене нема жодних сумнівів з цього приводу - Рінат Леонідович!

Бо хто залишився із конкурентів?

1) “Прямий”? Ну точно на нього не перейдуть глядачі 112-го, “Ньюзван” і “Зік”. У аудиторії “Прямого” яскраво виражені політичні симпатії

2) “Наш”? Якщо на “Наш” перейдуть усі спікери медіахолдінгу Медведчука - це буде зібрання Герман, Азарова, Бондаренко, Шарія в одному флаконі, боюсь, що навіть для колишніх глядачів 112-го - це буде пєрєбор.

3) 24-й. Усе залишиться, як було.

І що залишається? Правильно, “Україна 24”. Там вже і так популярні ведучі зі 112-го і “Ньюзван”, і усе спокійно і не істерично, як на “Наш”. Високий рівень спікерів з усіх політ таборів. Тому у нас скоро з‘явиться головний інформ канал імені Ріната Леонідовича.

Змінна Р - резон

Мабуть, найцікавіша змінна у цьому поки безрезультатному рівнянні. Вона у цій тотожності зустрічається декілька разів.

Адже, чому, якщо телеканали мають право на існування, бо це теж точка зору, то у свій час зі 112 поперли програми “Завтра”, “Військовий щоденник”, “Донбасс.Реалии”? Автор одного з сумісних з Радіо Свобода проєктів, Андрій Дихтяренко, відповідає на це питання.

Чому випиляли? Виключно з геополітичних міркувань нового власника. "Господар-пан" прийшов. Ну і телеканал практично відразу перетворився в медіа рупор ОПЗЖ, з обов'язковим згадуванням Медведчука мало не в кожному випуску новин. А ми з програмою "Донбасс.Реалии" перейшли на ютуб. І не особливо жалкували.

Щодо цієї ж Змінної пише Клим Братківський:

Гібридність рішення щодо телеканалів. Значить санкції проти громадянина України можна застосовувати, а проти російського державного банку РФ "Сбербанк" - не можна? Банк працює в Україні, у нього не відкликали банківські ліцензії. Чому немає пропорційності в рішеннях? І так, а чому під санкції не потрапила мережу АЗС Glusco Медведчука?

Головна - це чому тільки зараз? Минуло вже два роки президентства Зеленського й тільки зараз РНБО приймає такі вагомі доленосні рішення.

Чому тільки зараз СБУ забороняє вильоти молдовській авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальській JET4U LDA до РФ та тимчасово окупованих територій? Саме ці рейси доставляли Медведчука та Козака до Москви.

Іноземним компаніям заблокували рахунки та заборонили літати “до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова”.

Змінна П - Політика

Звісно вона тут є й теж багато. Але частина політики стосується емоцій, а от частина є на поверхні. Під час голосування в РНБО з 19 її членів 17 проголосувало “За”, 1 знаходиться у відрядженні, а 1 утримався. Останнім був Дмитро Разумков - спікер Верховної Ради та нардеп від “Слуги Народу”. Разумков пояснив виданню “Бабель” чому:

Я утримався. Санкції добре там, де ми не можемо покарати за українським законодавством. А тут все не на місці. І стосовно каналів — санкції це погано. Попри те, чиї вони.

З кінця минулого року ходять стійкі чутки, що Разумков готує власний політичний проєкт. Він почав сильно відсторонюватися від “Слуги Народу” та самого Зеленського.

Як зіграє таке рішення чинного спікера парламенту на його майбутнє залежить від того, куди він тримає хвіст. Його вчинок може привернути ОПЗЖ з його опальною позицією зараз, а може взагалі поховати всі амбіції молодого політика. “Гарний хлопець” - це не професія, а він зараз намагається таким бути для всіх.

Друга Змінна П - це відповідь опозиціонерів на дії Зеленського. На засіданні Верховної Ради 3 лютого співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабинович заявив, що вони будуть ініціювати імпічмент президента України та назвав главу держави “чортом”:

Сьогодні вночі (а чорти завжди діють вночі) вперше за всю історію існування незалежної України було здійснено закриття трьох каналів

Рабинович, біля якого увесь виступ стояв Медведчук, заявив, що партія влаштує “надзвичайний з'їзд, який визначить наші подальші кроки”. Після цього співзасновник заспівав “Вставай, страна огромная”.

Змінна В - Випадковість

Один мексиканський мудрець, на ім'я Дон Хуан казав, що випадковостей не існує. Про рейтинг від КМІС, який “випадково” з’явився наступного дня після підписання рішення РНБО Зеленським ми писали вище. Але є ще одна змінна - це вирок Олексію Навальному.

Звісно, точно на 100% сказати не можна, чи є заборона каналів Медведчука збігом з подіями в агресивного сусіда. Але, якщо ні, то поєднується ідеально - Зеленський демонструє сильному Заходу, як він підтримує демократичні цінності.

Також чинний голова держави ніби поступає шляхетно, бо відгороджує своїх громадян від гіпотетичної брехні, яка потенційно може политися з екранів РосЗМІ та їх поплічників в Україні. А ще не варто виключати вказівку з Вашингтону, яка теж цілком могла “ніжно натиснути” на руку президента під час підпису рішення РНБО.

Як спрацюють всі Змінні, яка з них стане зрозумілою константою, яка відвалиться, та як складуються всі елементи - будемо дивитися по руху подій. Ще невідомо, яке рішення прийме суд, якщо він взагалі буде… Фінал у цього оповідання поки відкритий, але продовження точно буде.