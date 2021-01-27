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Падіння рейтингу Зеленського на 20%: про що говорять цифри і наскільки вони правдиві

Падіння рейтингу Зеленського на 20%: про що говорять цифри і наскільки вони правдиві
Оновлено 13:27 Сьогодні Телеграф

Рейтинг чинного президента Володимира Зеленського в січні 2021 року впав нижче 20%. Такі дані навів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), опублікувавши свіже дослідження. Партія «Слуга народу» і зовсім впала на четверте місце. Про що свідчать надані соціологами результати, "Телеграфу" пояснив політичний консультант, власник компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, засновник Kiev urban bureau (KUB) Тарас Березовець.

"Чи є рейтинг реальним? Все залежить від вибірки. Тільки найнепрофесійніші соціологи будуть підганяти цифри, фальсифікувати. А профі зроблять правильну вибірку, яка методологічно, без жодних ризиків, допоможе отримати потрібний результат, - каже експерт. - Чи можна вірити даним дослідження КМІС? В цілому соціологія виглядає більш-менш правдоподібно. КМІС - досить авторитетна компанія, "паліться" їм сенсу немає ".

При цьому Березовець не виключає, що мали місце маніпуляції з рейтингом Віктора Медведчука, мовляв, дані явно завищені.

"До того ж чомусь Медведчука дали окремо від Бойка. Незрозуміло, навіщо це було робити. У них одна партія та один електорат. Також нереально завищений результат у Смешка і Гройсмана", - переконаний Тарас Березовець.

Нагадаємо, що респонденти, які визначилися з вибором, віддали свої голоси наступним чином: Володимир Зеленський (19,8%), Петро Порошенко (15,7%), Юлія Тимошенко (11,8%), Юрій Бойко (11%), Ігор Смешко (8,9%), Віктор Медведчук (7,5%), Володимир Гройсман (5,8%).

"Вкрай низький рейтинг Зеленського, який вперше обвалився нижче 20%, виглядає цілком реально. На тлі епідемії коронавірусу, локдаунів, ряду рішень влади, - продовжує Тарас Березовець. - Думаю, соціологія інших центрів, яким можна довіряти (того ж Центру Разумкова), незабаром це доведе. А ось Соціологічна група "Рейтинг", яка давно співпрацює з Офісом президента, безумовно, буде намагатися збити цю інформаційну хвилю. і дасть зовсім інші дані, більш завищені щодо Зеленського і Ко, більш приємні для ока і вуха президента".

Варто відзначити, що рейтинг Зеленського і партії "Слуга народу" падає на тлі гучного скандалу між президентом і одним з ключових членів провладної партії Олександром Дубинським. Нещодавно США ввели проти останнього санкції, що кидає тінь на всіх "слуг народу". На пропозицію президента Володимира Зеленського покинути лави фракції Дубинський відповів відмовою.

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуація Олексій Голобуцький розповів «Телеграфу», чому в конфлікті Дубинський vs Зеленський програють всі, включаючи Коломойського.

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Андрій Пітонов
Автор: Андрій Пітонов
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Тарас Березовец, КМИС, Слуга народу, Володимир Зеленський, Соціологічне дослідження.
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