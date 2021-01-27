Падіння рейтингу Зеленського на 20%: про що говорять цифри і наскільки вони правдиві

Рейтинг чинного президента Володимира Зеленського в січні 2021 року впав нижче 20%. Такі дані навів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), опублікувавши свіже дослідження. Партія «Слуга народу» і зовсім впала на четверте місце. Про що свідчать надані соціологами результати, "Телеграфу" пояснив політичний консультант, власник компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, засновник Kiev urban bureau (KUB) Тарас Березовець.

"Чи є рейтинг реальним? Все залежить від вибірки. Тільки найнепрофесійніші соціологи будуть підганяти цифри, фальсифікувати. А профі зроблять правильну вибірку, яка методологічно, без жодних ризиків, допоможе отримати потрібний результат, - каже експерт. - Чи можна вірити даним дослідження КМІС? В цілому соціологія виглядає більш-менш правдоподібно. КМІС - досить авторитетна компанія, "паліться" їм сенсу немає ".

При цьому Березовець не виключає, що мали місце маніпуляції з рейтингом Віктора Медведчука, мовляв, дані явно завищені.

"До того ж чомусь Медведчука дали окремо від Бойка. Незрозуміло, навіщо це було робити. У них одна партія та один електорат. Також нереально завищений результат у Смешка і Гройсмана", - переконаний Тарас Березовець.

Нагадаємо, що респонденти, які визначилися з вибором, віддали свої голоси наступним чином: Володимир Зеленський (19,8%), Петро Порошенко (15,7%), Юлія Тимошенко (11,8%), Юрій Бойко (11%), Ігор Смешко (8,9%), Віктор Медведчук (7,5%), Володимир Гройсман (5,8%).

"Вкрай низький рейтинг Зеленського, який вперше обвалився нижче 20%, виглядає цілком реально. На тлі епідемії коронавірусу, локдаунів, ряду рішень влади, - продовжує Тарас Березовець. - Думаю, соціологія інших центрів, яким можна довіряти (того ж Центру Разумкова), незабаром це доведе. А ось Соціологічна група "Рейтинг", яка давно співпрацює з Офісом президента, безумовно, буде намагатися збити цю інформаційну хвилю. і дасть зовсім інші дані, більш завищені щодо Зеленського і Ко, більш приємні для ока і вуха президента".

Варто відзначити, що рейтинг Зеленського і партії "Слуга народу" падає на тлі гучного скандалу між президентом і одним з ключових членів провладної партії Олександром Дубинським. Нещодавно США ввели проти останнього санкції, що кидає тінь на всіх "слуг народу". На пропозицію президента Володимира Зеленського покинути лави фракції Дубинський відповів відмовою.

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