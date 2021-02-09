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Вівторок, 09.02.2021
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США і Польща можуть докорінно змінити хід переговорів по Донбасу: чого від них можна очікувати

США і Польща можуть докорінно змінити хід переговорів по Донбасу: чого від них можна очікувати
Оновлено 13:02 Сьогодні Телеграф

До переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі повинні приєднатися США і Польща. Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив для "Телеграфа" можливість такого переформатування переговорного процесу.

На думку Олега Жданова, ймовірність підключення до переговорів по Донбасу США і Польщі досить висока. Більш того - закриття телеканалів Козака-Медведчука, заяву міністра внутрішніх справ Авакова про те, що миру на Донбасі немає, що Росія не хоче цього, заяву Резнікова про необхідність переформатування переговорного процесу військовий експерт вважає ланками одного ланцюга.

"Це - план нової адміністрації США щодо тиску на керівну російську еліту в рамках реінтеграції тимчасово окупованого Донбасу. Ми теж вигодонабувачі - в новому форматі переговорів, який, за деякими даними, може проходити у Варшаві, є шанси визнати РФ стороною конфлікту. В нормандському форматі цього зробити не виходить. Не підтримують Франція і Німеччина. Бояться визнати війну Росії з Україною, тиснуть на "внутрішній конфлікт". Якщо ж у процес входять США і Польща, обидва будуть стояти на тому, що сторона конфлікту - РФ. Ніяких ополченців, бойовиків, армійських корпусів ЛДНР. А саме Росія - країна-агресор", - підкреслює Олег Жданов.

За його словами, у США давно є потужна доказова база, безпілотники й супутники знімали все пересування російських "іхтамнетов". І коли настане черга - всі карти ляжуть на стіл.

"Природно, в Росії буде велика істерика і намагання відмовитися взагалі від переговорного процесу. Що відразу буде супроводжуватися новими санкціями від США, - припускає Олег Жданов. - Росія зараз в такому становищі, коли не може активізувати бойові дії. Не буде ніяких наступів, які пророкують деякі "експерти". Втрати в рядах ООС останнім часом пов'язані з тим, що окупанти влаштували снайперську війну, а також почастішали вилазки диверсійно-розвідувальних груп, які встановлюють міни. А Зеленський же обіцяв мир та припинення вогню. Ситуація б'є по його іміджу. А з політичної точки зору Кремль ставить його перед вибором - відмовляється він від територій і населення - або забирає їх скоріше й на російських умовах. Тому і влаштували гучний форум в Донецьку "Русский Донбас". Політичний тиск - прямий і явний шантаж. А тут і наша відповідь - з варіантом переформатування переговорів ".

На думку експерта, при Байдені США будуть методично добивати Росію.

"Байден вже попередив, що Росія заплатить за всі свої діяння. І ціну для початку виставить США, а потім і багато інших країн. Згадають малайзійський "Боїнг", отруєння, окупацію та анексію територій. Підтягнуться багато хто. Тож попереду - виття кремлівських в стилі виття собаки Баскервілів на болотах", - прогнозує Олег Жданов.

Відзначимо, що в останні кілька днів ситуація на Сході України погіршилася. У зведеннях регулярно повідомляється про порушення режиму припинення вогню і поранених бійців ВСУ. Прогнози невтішні. Так, аналітик Олеся Яхно вважає, що імітація миру на Донбасі закінчилася.

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Андрій Пітонов
Автор: Андрій Пітонов
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США, РФ, Польща, Війна на Донбасі, Олег Жданов.
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