Кулеба схвилював пропагандистів Путіна промовою до річниці агресії Росії проти України (відео)

У річницю початку російської агресії в Україні голова МЗС України Дмитро Кулеба записав зворушливе відеозвернення, в якому заявив, що Росія назавжди втратила Україну зі сфери свого впливу, напавши на неї 7 років тому.

Про це йдеться у відповідному відеозверненні, опублікованому в YouTube.

Своє звернення він почав тим, що згадав імена тих, кого вбила Росія - 16-річного Степана Чубенка з Краматорська, військового лікаря з Херсона Ірину Шевченко та ін.

"Сьогодні виповнюється 7 років, як Росія віроломно напала на Україну. Коли Володимир Путін віддав наказ "зеленим чоловічкам" почати захоплення Криму. Але він не врахував головного: він кинув виклик не тільки українській державі, яка тоді була у важкому стані. Він кинув виклик нескореному українського народові", - зазначив Кулеба.

За словами Кулеби, Москва не втримала Україну в сфері свого впливу, а "навпаки, назавжди втратила її".

"Сьогодні Україна продовжує свій розвиток як європейська держава, яка рухається до членства в ЄС і НАТО. Український народ ніколи не питав, не питає і не питатиме ні в кого дозволу вибирати власне майбутнє", - запевнив міністр.

Відеозвернення Кулеби зачепило за живе російських пропагандистів, які тут же розтиражували новину про те, що Москва втратила Київ з-під свого впливу.

Як повідомляв "Телеграф", 3,5 мільйона українців позбулися житла, вимушено переїхавши з окупованого Донбасу, або втратили його під час обстрілів, ще майже три мільйони українців пройшли вимушену паспортизацію і в Криму та на Донбасі.