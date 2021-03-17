Україна оголосила бойкот переговорам в ТКГ через "експерта"-терориста

Незважаючи на прохання української сторони видалити з політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню військового конфлікту на Донбасі, представницю угруповання бойовиків "ДНР" Майю Пирогову, в середу, 17 лютого, вона знову з'явилася в перемовному процесі.

Про це повідомив член української делегації в ТКГ глава Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш в Facebook.

"Ми з самого початку попередили, що якщо засуджена за тероризм Майя Пирогова братиме участь в роботі ТКГ, українська делегація вийде з кімнати (віртуальної) переговорів. Якби Москва і її маріонетки хотіли діалогу, вони б почули нас. Але ..." - написав він, зазначивши, що Пирогова не перервала свою участь в підгрупі в ТКГ, незважаючи на наполегливе прохання української сторони.

За словами Гармаша, коли почався звіт політичної підгрупи, Пирогова перебувала поруч з так званим "міністром закордонних справ" угруповання бойовиків "ДНР" Наталією Никаноровою. У зв'язку з цим українська делегація покинула кімнату.

"Звіт політичної групи заблоковано, як і сама робоча група. ТКГ почала заслуховувати звіти по іншим робочим групам, де немає Пирогової", - додав учасник підгрупи української делегації в ТКГ.

У мережі тут же почали обговорювати те, що сталося.

"Нас постійно перевіряють на вошивість", - відреагували на інцидент користувачі.

Хто така Майя Пирогова?

Майя Пирогова є 53-річною уродженкою Донецька, громадянкою України. Раніше вона притягувалася до кримінальної відповідальності: в 2018 році суд заочно засудив до 10 років ув'язнення співробітницю так званого "Міністерства інформації ДНР" Майю Пирогову за статтею "Створення терористичної групи чи терористичної організації". Крім того, суд вирішив конфіскувати у Пирогової все її майно, за винятком житла.

Як повідомляв "Телеграф", раніше військовий експерт Олег Жданов раніше окреслив три можливих сценарії для Донбасу.