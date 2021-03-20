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У Путіна висунули нові претензії до України по Донбасу

У Путіна висунули нові претензії до України по Донбасу
Оновлено 14:37 Сьогодні Телеграф

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак обурився тим, що в Міноборони України діє дозвіл для українських військових самостійно приймати рішення про відкриття вогню на Донбасі, при тому, що бойовики нещодавно зірвали перемир'я в зоні військового конфлікту і постійно влаштовують загострення на Донбасі.

Як повідомляє "Інтерфакс", в зв'язку з цим Козак хоче письмово закріпити зобов'язання з припинення вогню  на Донбасі з обох боків. При цьому Козак настільки перейнявся цим питанням, що запропонував не пізніше 22 березня узгодити і закріпити підписами відповідний законопроект про умови відкриття вогню.

Одним з пунктів відповідної угоди, на думку Козака, має бути зобов'язання з української сторони привести липневу заяву міністерства оборони України про припинення вогню в відповідність до узгоджених в тому ж місяці заходами щодо дотримання перемир'я "без будь-яких вилучень і інтерпретацій".

Детальніше про загострення на Донбасі, читайте в матеріалі "Телеграфа": "Є серйозний сигнал, що Росія до чогось готується", - екс-розвідник Римарук - про загрози, що нависли над Україною.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская
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Все по темі:

Донбас, ЗСУ, Володимир Путін, Дмитро Козак, Війна на Донбасі.
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