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Розкол в "Голосі": чого вимагає група Юрчишина та до чого тут Притула

Розкол в "Голосі": чого вимагає група Юрчишина та до чого тут Притула
19:54 Вт, 23 Березень 2021 Телеграф

Внутрішньопартійний конфлікт в "Голосі" ось уже другий день є головною новиною політичного життя України. Що ж сталося та чому раптом прогресивна партія не може поділити кермо влади - поміркував "Телеграф".

Формальним приводом винесення історії в публічну площину стало попередження про можливе виключення з партії шістьом членам парламенту з фракції "Голос". Детальніше про це ми писали раніше.

У вівторок, 23 березня, очікувалася спільна заява частини фракції щодо цієї ситуації. Втім, на момент публікації матеріалу цієї заяви не було.

Нардеп Ярослав Юрчишин, якого можна назвати лідером "опозиції" всередині партії вдень вийшов у прямий ефір і розповів, що після спілкування з регіональними осередками ніби як було прийнято рішення шукати компроміс. При цьому Юрчишин наполягає, що покарання для шести нардепів з фракції політрада партії прийняла без заслуховування позиції самих парламентаріїв. Він де-факто звинуватив керівництво партії в самоправності й наполягає на проведенні з'їзду з метою зміни глави партії та парламентської фракції.

Соломія Бобровська (одна з шести членів "розстрільного" списку) в коментарі "Телеграфу" повідомила, що їй і п'яти однопартійцям "винесли попередження про виключення з партії за формальними ознаками".

"Вирішити конфлікт можна шляхом проведення з'їзду і переобрання глави партії й глави фракції - у зв'язку з втратою довіри", - говорить Бобровська.

Під час стріму Юрчишина наш кореспондент помітив, що ще один учасник "відколотої" частини фракції "Голос" Олександра Устинова відкрито написала, що Сергія Притулу "вигнали з політради й керівних органів партії".

Відповідаючи на питання про роль і позиції Притули в цій історії, Соломія Бобровська підкреслила: "Для відновлення балансу і довіри Притула повинен стати головою партії". Джерело видання в "Голосі" підтверджує, що Притула в цій історії підтримує Юрчишина, Бобровську та інших нардепів, яким пригрозили виключенням з політсили за порушення внутрішньопартійної дисципліни.

За словами Бобровської, на цей час "в опозиції до керівництва партії знаходяться десять нардепів", що становить половину фракції в парламенті.

Скандали, інтриги, договорняки: коли і як розколеться "Голос" і хто в Раді може піти тим самим шляхом

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Ярослав Жарєнов
Автор: Ярослав Жарєнов Головний редактор сайту
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Скандал, Голос, Ярослав Юрчишин, Кира Рудик, Сергій Притула.
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