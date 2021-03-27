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Чому Путін влаштував загострення на Донбасі і до чого тут Навальний

Чому Путін влаштував загострення на Донбасі і до чого тут Навальний
10:22 Сьогодні Телеграф Володимир Путін (фото - pnp.ru)

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак в колонці, опублікованій 26 березня інтернет-виданням "LB.ua", заявив, що наростаюча останні два місяці ескалація на Донбасі, супроводжувана загибеллю багатьох українських військових, обумовлена активністю ворожих снайперів, яким віддали чіткий наказ на вбивство бійців ЗСУ. Мовляв, саме від їхніх куль найчастіше гинуть захисники України.

У той же день окупанти здійснили прицільний обстріл позицій українських військових неподалік від населеного пункту Шуми Донецької області з мінометів калібра 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України та ще двоє отримали поранення.

Ветеран війни на Донбасі, військовий і політичний експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко розповів «Телеграфу», чому РФ пішла на загострення.

«Є два важливі чинники. Перший - загострення внутрішньополітичної ситуації в Росії. Воно пов'язане як з арештом і ув'язненням Навального з подальшими акціями протесту, так і з ще більшим зубожінням населення, відсутністю реальних перспектив змін, всепоглинаючою корупцією. Все це призводить до істотного падіння рейтингів влади. А в цьому році, нагадаю, в РФ плануються вибори в Держдуму. З іншого боку є посилення зовнішньополітичного тиску. Це пов'язано, перш за все, з приходом в Білий дім Джо Байдена. Ми чуємо різкі заяви на адресу Росії, на Путіна ставлять клеймо «вбивця», йдеться про посилення санкцій. Все це спонукає Кремль до "рішучих дій". Схоже, рішення прийнято на користь тієї з кремлівських веж, яка ратує за жорстку позицію на міжнародній і внутрішній арені», - пояснює Юрій Кочевенко.

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На думку експерта, Кремль вважає за необхідне показати свою "рішучість", готовність воювати, якщо доведеться. В цілому - йти до кінця.

«Саме звідси - це брязкання зброєю як в реальному, так і в дипломатичному сенсі. Спроба залякати міжнародну спільноту за принципом "я дурень - я вистрелю", "а у нас ракети є". Військові маневри, загострення на Донбасі, яке не загострення навіть, а періодично повторювана ситуація. Ми бачимо черговий сплеск терористичної активності росіян і їхніх пособників. Мета - вразити максимальне число українських військовослужбовців. Так Росія намагається перебити внутрішній порядок денний («дивіться, що там в Україні діється»), а також посилити тиск на українську владу, примушуючи до переговорів на своїх умовах. У Кремлі розуміють, що вбивство українських військових викликають в українському суспільстві різку реакцію. І спрямована вона, як це не дивно, в першу чергу не на окупантів, а на українську владу. Одні критикують її за нерішучість, інші - за те, що немає обіцяного президентом швидкого миру», - каже Юрій Кочевенко.

Експерт не очікує істотної ескалації військової складової конфлікту. А ескалація інформаційна, дипломатична буде і є.

«Поки переходити до активних наступальних дій Росії не вигідно. Це буде коштувати набагато більших втрат, ніж в 2014-му. І людських, і економічних, - підкреслює Юрій Кочевенко. - Посиляться санкції, зупиняться навіть ті деякі міжнародні проекти за участю РФ, які є. Не дарма 47 країн через свої постійні представництва при ООН нагадали, що Росія - не посередник, а учасник конфлікту... Але це не означає, що в Кремлі раптом не вирішать влаштувати «маленьку переможну війну» під прикриттям якогось пропагандистського трюку. І нам потрібно бути до цього готовими. Завжди».

Як повідомляв раніше "Телеграф", президент України Володимир Зеленський звернувся в п'ятницю, 26 березня, до лідерів країн "нормандської четвірки" щодо грубого порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ в Донецькій області та загибелі чотирьох український військовослужбовців.

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Андрій Пітонов
Автор: Андрій Пітонов
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Росія, Юрий Кочевенко, Донбас, Україна, Володимир Путін.
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