Скачать
Субота, 27.03.2021
Чому Путін влаштував загострення на Донбасі і до чого тут Навальний
Чому Путін влаштував загострення на Донбасі і до чого тут Навальний
Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ (документ)
Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ (документ)
"Ми щодня моніторимо інформацію про здоров'я співробітників компанії", – Сергій Скрипніков, заступник генерального директора Vodafone Україна
"Ми щодня моніторимо інформацію про здоров'я співробітників компанії", – Сергій Скрипніков, заступник генерального директора Vodafone Україна
На тлі локдауна у всіх регіонах України дорожчає проїзд: де вже підняли ціни
На тлі локдауна у всіх регіонах України дорожчає проїзд: де вже підняли ціни

Пара для Тупицького: хто такий суддя Олександр Касмінін, що "засвітився" в указі Зеленського

Пара для Тупицького: хто такий суддя Олександр Касмінін, що "засвітився" в указі Зеленського
Оновлено 12:27 Сьогодні Телеграф

Разом з Олександром Тупицьким посади в Конституційному суді позбувся і суддя Олександр Касмінін.

"Телеграф" з'ясував, чому саме не догодив останній Володимиру Зеленському.

У листопаді 2020 року журналіст Денис Бігус провів розслідування, в ході якого з'ясувалося, що 55-річний Касмінін, який став суддею КСУ 17 вересня 2013 року, встиг добряче збагатитися.

Так, за роки свого суддівства він прикупив 17 земельних ділянок загальною площею 22 га, створив автопарк на загальну суму в 3 мільйони гривень і навіть прилаштував доньку помічницею в Конституційний суд України.

Але ще більший прецедент полягає в тому, що Касмінін привласнив і приватизував в особисту власність службову квартиру за 5 мільйонів гривень.

Указ Зеленского по Касминину

Всі свої дії він пояснив однією фразою: "суддя - громадянин України, має право і на таке".

Цікаві факти

До свого суддівства Олександр Касмінін працював слюсарем, водієм Ланнівського цукрового комбінату. Проходив строкову військову службу. Після закінчення в 1990 році Харківського юридичного інституту ім. Ф. Е. Дзержинського працював стажистом помічника прокурора, помічником прокурора прокуратури Семенівського району Полтавської області, слідчим прокуратури Диканського району Полтавської області. У березні 2011 року на засіданні Вищої ради юстиції був призначений головою апеляційного суду Полтавської області. 17 вересня 2013 Указом Президента України №-513/2013 від 17.09.2013 призначений Суддею Конституційного Суду України.

Як повідомляв "Телеграф", раніше покинути країну на тлі від'їзду з України відстороненого голови суду Олександра Тупицького планував ще один суддя КСУ Ігор Сліденко.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
Перегляди: 74

Все по темі:

КСУ, Судди, укази, Олександр Касмінін.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чому Путін влаштував загострення на Донбасі і до чого тут Навальний
02 Захворюваність висока, але знизилася смертність: ситуація з COVID-19 в Україні 27 березня
03 "Ми щодня моніторимо інформацію про здоров'я співробітників компанії", – Сергій Скрипніков, заступник генерального директора Vodafone Україна
04 Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ (документ)
05 На тлі локдауна у всіх регіонах України дорожчає проїзд: де вже підняли ціни
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Лютий треш: в мережі бурхливо обговорюють побиття підлітками перехожого через російський реп
Лютий треш: в мережі бурхливо обговорюють побиття підлітками перехожого через російський реп
Відкладають тотальний локдаун? В Україні різко змінилася кількість &quot;червоних&quot; зон
Відкладають тотальний локдаун? В Україні різко змінилася кількість "червоних" зон
Чи може нещеплена дитина ходити до школи - роз’яснюємо рішення Верховного суду України
Чи може нещеплена дитина ходити до школи - роз’яснюємо рішення Верховного суду України
Україна стрімко наближається до повного локдауну: МОЗ розширив список &quot;червоних&quot; областей (мапа)
Україна стрімко наближається до повного локдауну: МОЗ розширив список "червоних" областей (мапа)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся