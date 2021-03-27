Пара для Тупицького: хто такий суддя Олександр Касмінін, що "засвітився" в указі Зеленського

Разом з Олександром Тупицьким посади в Конституційному суді позбувся і суддя Олександр Касмінін.

"Телеграф" з'ясував, чому саме не догодив останній Володимиру Зеленському.

У листопаді 2020 року журналіст Денис Бігус провів розслідування, в ході якого з'ясувалося, що 55-річний Касмінін, який став суддею КСУ 17 вересня 2013 року, встиг добряче збагатитися.

Так, за роки свого суддівства він прикупив 17 земельних ділянок загальною площею 22 га, створив автопарк на загальну суму в 3 мільйони гривень і навіть прилаштував доньку помічницею в Конституційний суд України.

Але ще більший прецедент полягає в тому, що Касмінін привласнив і приватизував в особисту власність службову квартиру за 5 мільйонів гривень.

Всі свої дії він пояснив однією фразою: "суддя - громадянин України, має право і на таке".

Цікаві факти

До свого суддівства Олександр Касмінін працював слюсарем, водієм Ланнівського цукрового комбінату. Проходив строкову військову службу. Після закінчення в 1990 році Харківського юридичного інституту ім. Ф. Е. Дзержинського працював стажистом помічника прокурора, помічником прокурора прокуратури Семенівського району Полтавської області, слідчим прокуратури Диканського району Полтавської області. У березні 2011 року на засіданні Вищої ради юстиції був призначений головою апеляційного суду Полтавської області. 17 вересня 2013 Указом Президента України №-513/2013 від 17.09.2013 призначений Суддею Конституційного Суду України.

Як повідомляв "Телеграф", раніше покинути країну на тлі від'їзду з України відстороненого голови суду Олександра Тупицького планував ще один суддя КСУ Ігор Сліденко.