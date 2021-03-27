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Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ (документ)

Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ (документ)
Оновлено 10:35 Сьогодні Телеграф

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував указ побіжного президента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького, раніше відстороненого від посади голови суду, суддею Конституційного суду України.

Про це йдеться у відповідному документі, що підписав Зеленський в суботу, 27 березня.

Відзначимо, що крім Тупицького також був скасований указ про призначення суддею КСУ і щодо Олександра Касмініна.

Указ Зеленского по Тупицкому

Приводом для указу Зеленського стало те, що "окремі судді Конституційного Суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності і національній безпеці України".

Як повідомляв "Телеграф", після відсторонення Тупицький полетів на відпочинок в Дубаї. Відпочинок Тупицькому в ОАЕ "відгукнувся" гучним скандалом. Так, в прес-службі КСУ заявили, що на відпочинок в Дубаї Тупицький витратив трохи більше 242 тисяч гривень, хоча напередодні ЗМІ говорили про більш значні цифри - 300 тисяч гривень за добу. Також Тупицького помітили на вечірці, що була організована екс-нардепом Сергієм Ківаловим, де детективи НАБУ вручили голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
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КСУ, Володимир Зеленський, Олександр Тупицький, укази.
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