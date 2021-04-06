Зеленський поговорив з генсеком НАТО: деталі телефонної розмови

Генсек НАТО Єнс Столтенберг разом з українським президентом Володимиром Зеленським обговорили загострення конфлікту на Донбасі.
Про це 6 квітня повідомили на сайті президента.
За його словами, в останні тижні значно зросла кількість порушень "тиші" з боку бойовиків РФ, а також додалося загиблих військових ЗСУ. При цьому РФ підвищила військову чисельність і готовність біля кордонів з Україною, зазначив він.
Президент також закликав членів НАТО посилити присутність в Чорноморському регіоні, оскільки даний крок слугуватиме фактором що стримує для РФ в регіоні.
Зеленський також наголосив на важливості питання про вступ України в НАТО, зазначивши що, тим самим буде можливо закінчити війну на Донбасі.
Нагадаємо, що 5 квітня в результаті обстрілу ВСУ в районі Золотого на Луганщині, загинув один військовий.