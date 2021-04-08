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Четвер, 08.04.2021
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Данилов відповів щодо "шаленої" російської агентури в Україні

Данилов відповів щодо "шаленої" російської агентури в Україні
06:28 Сьогодні Телеграф

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов не став заперечувати наявність в Україні "шаленої агентури" Росії, про яку заявляв президент РФ Володимир Путін.

У цьому він зізнався в інтерв'ю LB.ua.

"Ми це підтверджуємо. Наші розвідки, наші підрозділи займаються цими питаннями, ми відпрацьовуємо дуже багато речей з цього приводу. Ми не можемо публічно звітувати суспільству, але, повірте, робота йде шалена в цьому напрямку", - сказав він.

На питання журналіста у скільки Данилов оцінює кількість цієї так званої "консерви", той відповів наступне: "Складно сказати. Але це природна річ. Розвідки працюють по всьому світу".

Як повідомляв "Телеграф", раніше Данилов дохідливо пояснив, як закінчити збройний конфлікт на тлі недавньої ескалації війни на Донбасі.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
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Росія, Україна, Олексій Данілов, російські агенти.
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