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Четвер, 08.04.2021
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Путін поскаржився Меркель на Україну

Путін поскаржився Меркель на Україну
Оновлено 16:53 Сьогодні Телеграф

Після переговорів президента Росії Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном без участі України, російський лідер провів телефонну розмову з німецьким канцлером, поскаржившись на Україну.

Про це йдеться на офіційному сайті адміністрації голови РФ.

Зокрема, Путін, як і Меркель, висловили стурбованість загостренням ситуації на Донбасі. При цьому російський президент не забув поскаржитися німецькому канцлеру на "провокаційні дії Києва". За словами Путіна, ЗСУ нібито "цілеспрямовано загострюють ситуацію на лінії зіткнення".

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У розмові з німецьким партнером Путін наполягав на дотриманні раніше досягнутих домовленостей. Правдивість цих тез з вуст Путіна викликає серйозні сумніви, враховуючи зрив засідання ТКГ в середу, 6 квітня, ініціатором якого стала саме російська сторона.

Як повідомляв "Телеграф", раніше після безрезультатного завершення засідання Тристоронньої контактної групи в середу, 7 квітня, бойовики прицільно обстріляли українські позиції на Донбасі з мінометів, в результаті чого ЗСУ зазнали втрат.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
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Ангела Меркель, Володимир Путін, Перемовини.
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