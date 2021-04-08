Кремль приховав важливу деталь розмови Путіна з Меркель про Україну

Звітуючи про телефонну розмову президента Росії Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в Кремлі приховали те, що німецький топ-чиновник закликав до деескалації ситуації на Донбасі.

"Предметом розмови, серед іншого, було посилення російської військової присутності в районі сходу України. Канцлер закликала до розформування цих підкріплень військ для деескалації ситуації", - йдеться в прес-релізі німецького уряду в четвер, 8 квітня.

Ось саме про це і промовчали російські пропагандисти. Відзначимо, що у Путіна, як зазвичай, переклали відповідальність за окупацію Донбасу на Україну.

Як повідомляв "Телеграф", раніше заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який раніше обурювався дозволом Міноборони для українських військових самостійно приймати рішення про відкриття вогню на Донбасі, заявив, що якщо ЗСУ стануть ініціатором відкритих бойових дій на Донбасі, то це стане початком кінця України.