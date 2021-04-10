Скачать
Субота, 10.04.2021
Росія – безмозглий гігантський динозавр, - Ігор Кондратюк
Росія – безмозглий гігантський динозавр, - Ігор Кондратюк
Макрон може допомогти Зеленському: чого очікувати від зустрічі президентів Франції та України
Макрон може допомогти Зеленському: чого очікувати від зустрічі президентів Франції та України
Кремль приховав важливу деталь розмови Путіна з Меркель про Україну
Кремль приховав важливу деталь розмови Путіна з Меркель про Україну
"Почнуть з пальця - відкусять руку": як повинна вести себе Україна з Росією в сьогоднішніх реаліях
"Почнуть з пальця - відкусять руку": як повинна вести себе Україна з Росією в сьогоднішніх реаліях

Зеленський, Меркель і Макрон готують переговори без Путіна: що про це відомо

Зеленський, Меркель і Макрон готують переговори без Путіна: що про це відомо
Оновлено 18:47 Сьогодні Телеграф Фото: 24 канал

Україна готує переговори щодо ситуації на Донбасі з Німеччиною і Францією.

Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній группі Олексій Арестович в ефірі "Україна 24".

"Буде Н-3 - тобто, Франція, Німеччина та Україна. Найближчим часом, це питання тижня", - сказав Араестович.

Ніяких інших подробиць він не навів.

Макрон може допомогти Зеленському: чого очікувати від зустрічі президентів Франції та України

Як повідомлялося раніше, 30 березня президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон, а також канцлерка Німеччини Ангела Меркель провели відеоконференцію, на якій обговорювали зокрема і питання ситуації на Донбасі.

На наступний день, 31 березня прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що ніякі рішення по Україні не можуть бути прийняті без участі самої України.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 80

Все по темі:

Франция, Донбас, Нормандский формат, Україна, Німеччина, Олексій Арестович.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Україні - це не локдауни: лікар пояснив успіх Ізраїлю з коронавірусом
02 Критикував метро і куштував борщ з горiлкою: як принц Філіп у молодості гостював у Києві (фото)
03 З 11 квітня Харків буде жити за правилами "червоної зони": як будуть працювати магазини і ходити транспорт
04 Батьківська субота 10 квітня: що категорично заборонено робити в цей день
05 Ляшко відповів, хто першим в Україні отримає вакцини Pfizer і Coronavac
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський, Меркель і Макрон готують переговори без Путіна: що про це відомо
Зеленський, Меркель і Макрон готують переговори без Путіна: що про це відомо
Закарпатська область вийшла з &quot;червоної&quot; зони: які обмеження карантину тепер там діють
Закарпатська область вийшла з "червоної" зони: які обмеження карантину тепер там діють
Рівно 6 років тому Україна запустила декомунізацію: названо загальне число перейменувань по країні
Рівно 6 років тому Україна запустила декомунізацію: названо загальне число перейменувань по країні
Батьківська субота 10 квітня: що категорично заборонено робити в цей день
Батьківська субота 10 квітня: що категорично заборонено робити в цей день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся