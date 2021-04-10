Зеленський, Меркель і Макрон готують переговори без Путіна: що про це відомо

Україна готує переговори щодо ситуації на Донбасі з Німеччиною і Францією.

Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній группі Олексій Арестович в ефірі "Україна 24".

"Буде Н-3 - тобто, Франція, Німеччина та Україна. Найближчим часом, це питання тижня", - сказав Араестович.

Ніяких інших подробиць він не навів.

Як повідомлялося раніше, 30 березня президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон, а також канцлерка Німеччини Ангела Меркель провели відеоконференцію, на якій обговорювали зокрема і питання ситуації на Донбасі.

На наступний день, 31 березня прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що ніякі рішення по Україні не можуть бути прийняті без участі самої України.