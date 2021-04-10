Макрон може допомогти Зеленському: чого очікувати від зустрічі президентів Франції та України

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Францію. Там у нього запланована зустріч з президентом Еммануелем Макроном. Чи дасть ця зустріч нове дихання мирним переговорам щодо Донбасу, де ситуація загострилася, як і на україно-російському кордоні? Чи готові європейці охолодити запал Росії?

"Телеграф" розбирав ситуацію з експертами.

Експерт Міжнародного інституту демократій Євген Дикий вважає, що зустріч Зеленського з Макроном не дасть прогресу у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі, оскільки російська сторона поки розігрує карту ескалації конфлікту і найближчим часом явно не має наміру від цього відмовлятися.

"Однак зустріч може дати нові аргументи нашим західним союзникам для тиску на Москву, - зазначає експерт. - Нові докази того, що саме російська сторона відповідальна за зрив мирних домовленостей і за блокування мирного процесу. Тоді як українська сторона дотримується своїх зобов'язань".

Євген Дикий резюмує: в короткостроковій перспективі переговори лідерів України та Франції нічого дати не можуть, але стратегічно вони потрібні як частина довгострокової політики стримування і міжнародної ізоляції РФ.

Керівник Центру аналізу та стратегій (ЦАС) Ігор Чаленко не має великих ілюзій щодо майбутньої зустрічі Зеленського з Макрона в частині впливу на РФ.

"Очевидно, що Кремль усіма силами показує нібито неспроможність Нормандського формату. Публічна відома відмова Росії продовжувати консультації на запит української сторони. Проте, навіть виверт у вигляді відеоконференції трійки без України обернувся проти самої Росії, - зазначає Ігор Чаленко. - Під час останнього відеоспілкування Макрона з Путіним за участю канцлера ФРН Меркель лідери Франції та Німеччини ясно дали зрозуміти, що саме Росія несе пряму відповідальність за порушення режиму припинення вогню і невиконання Мінських домовленостей. Це фактично випливає з офіційного релізу Єлисейського палацу. Також очевидним є і те, що Берлін з Парижем негативно сприйняли злив в російські ЗМІ закритих матеріалів щодо мирного плану".

На думку керівника ЦАС, сьогодні, в період найбільшої концентрації російських військ у Криму і навколо українських кордонів з 2014 року, необхідно використовувати весь дипломатичний інструментарій для деескалації ситуації і повернення хоча б до режиму припинення вогню, який показав свою ефективність минулого року.

"Зеленський де-факто виконує свою обіцянку про проведення двосторонніх консультацій з країнами-учасниками нормандської четвірки. Звичайно, це жодним чином не заміна самого Нормандського формату, але можливість синхронізувати дії для протидії деструктивним діям Москви, - підкреслює Ігор Чаленко. - Даний візит Зеленського в Париж може бути відмінним приводом залучити до спілкування комунікаційними засобами фрау Меркель. Про ініціювання такої розмови трьох, нагадаю, заявив в інтерв'ю заступник голови ОПУ Ігор Жовква.

Проте, для остудження запалу Росії одних публічних заяв недостатньо. На мою думку, необхідна єдина позиція Німеччини, Франції та України в питанні добудови «Північного потоку-2. Не думаю, що для когось буде відкриттям зв'язок цих двох тем. До слова, нещодавно Франція закликала уряд ФРН відмовитися від будівництва Північного потоку-2".

Відзначимо, що 30 березня Еммануель Макрон провів відеоконференцію з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним в рамках представників "Нормандської четвірки". При цьому Україну на зустріч не запросили. Пізніше прес-секретар Зеленського Юлія Мендель пояснила, як Київ сприйняв цю історію.

Нагадаємо, Макрон і Зеленський вже зустрічалися в грудні 2019 року в рамках врегулювання війни на Донбасі. Пізніше в той же день, 9 грудня, відбулася зустріч лідерів держав нормандської четвірки - України, Франції, Німеччини та Росії.