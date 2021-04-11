Путін руками Пушиліна підіймає ставки на Донбасі: генерал розповів, що стоїть за провокацією

Ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін нібито підготував три варіанти звернення до президента РФ Володимира Путіна. У першому, згідно з даними української розвідки, міститься прохання надати військову допомогу "ДНР", у другому - прийняти квазіутворення до складу Росії, в третьому - визнати незалежність псевдо республіки та укласти договір про дружбу і співробітництво між "ДНР" і РФ. Про підґрунтя цих листів і всього того, що останнім часом відбувається з подачі російської сторони, яка розпалює ситуацію, "Телеграфу" розповів ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

"Зрозуміло, що Росія сама готує такі листи та інші провокаційні акції. Маріонеткові режими ОРДЛО знаходяться під повним впливом Кремля. Роблять все, що скажуть їхні куратори. І можлива поява таких листів на "офіційному рівні" вкладається в логіку загострення геополітичної обстановки через агресивні дії РФ. Ми спостерігаємо чіткі дії росіян з блокування переговорів в Мінському форматі, а також роботи Нормандського формату за участю України, вчотирьох. Розмова ведеться або між Росією і Німеччиною з Францією, або між Україною – і європейськими учасниками "четвірки". Повноцінно формат не працює. На тлі заблокованих переговорів відбувається концентрація збройних сил РФ біля українського кордону. Також відомо про домовленості Путіна з Лукашенком, що вони разом будуть протистояти колективному Заходу на території Білорусі. Звідси – загроза Україні вже з білоруської території", - зазначає генерал.

Він також звертає увагу, що Росія показово ігнорує міжнародні організації, які закликають її знизити загострення пристрастей. Зокрема, напередодні РФ відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ, на якому у Росії збиралися вимагати роз'яснення про нарощування сили на кордонах України та в тимчасово окупованому Криму. Тим самим - фактично знехтувала розділ III Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри та безпеки у військовій області в Європі, підписантом якого є. Згідно з ним, країни-учасниці консультуються і співпрацюють одна з одною з приводу будь-якої незвичайної й незапланованої активності своїх збройних сил за межами їх звичайного місця розташування в мирний час. Василь Богдан впевнений: "Настільки нахабна, демонстративна поведінка Росії має змусити турбуватися та українське вище військово-політичне керівництво, і міжнародне співтовариство. Путінський режим явно готується до певних акцій, підіймає ставки, щоб торгуватися з Заходом. Якщо не максимально добитися своїх цілей - врегулювання ситуації з війною в Україні на умовах Кремля, то досягти хоча б компромісів, які б залишили території ОРДЛО в складі України на якихось умовах більш-менш прийнятних для РФ. І полегшити санкцій тягар". Звідси, підкреслює генерал, гучні заяви про можливий референдум щодо подальшого шляху "республік". Звідси ж - ймовірні листи маріонеток з ОРДЛО, на прямий діалог з якими Москва намагається вивести офіційний Київ.

"І вже є тривожні сигнали. Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук нещодавно завив, що направив до моніторингової місії ОБСЄ пропозицію, щоб українські збройні сили і "збройні сили ОРДЛО" дотримувалася режиму тиші, а також йшли назустріч один одному в разі загибелі військовослужбовців. Що це? Ми стали на шлях прямих переговорів з ОДРЛО? У всіх заявах наших Міноборони, дипломатичних інстанцій ми говоримо про російсько-окупаційні війська. Так що це ще за "збройні сили ОРДЛО"? Чи не дала задню українська влада в контексті прямих переговорів з окупаційними адміністраціями? Якщо так, то ми програли. Сподіваюся, що це непорозуміння - і все незабаром проясниться ", - говорить Василь Богдан.

На його думку, у відповідь на розгойдування ситуації з боку РФ, нам слід домагатися скликання Генасамблеї ООН, тому що Радбез ООН блокується в українському питанні Росією і Китаєм.

"На всіх доступних майданчиках потрібно піднімати питання дестабілізуючої поведінки Росії. Бо складається враження, що ми, як кажуть в Одесі, напередодні "великого шухеру". Не виключаю, що українське керівництво має вирішити питання про введення режиму надзвичайної ситуації, надзвичайного стану або навіть воєнного стану. Навіть якщо дії Росії - це шантаж і психологічний тиск, Україна повинна показати що готова до відбиття загрози. І що це буде дорого коштувати і російському керівництву, і російському суспільству. Ми повинні привести до максимальної боєготовності наші збройні сили, посилити контррозвідувальний режим , "зачистку" російської агентури, посилити заходи проти "п'ятої колони". Вчорашній візит президента України до Туреччині, як я розумію, мав на меті заручитися підтримкою нашого стратегічного партнера в україно-російському протистоянні. Але якщо ми не будемо готові самі до відбиття загроз, якщо не мобілізуємо всі свої внутрішні резерви, нам буде складно отримати ту підтримку великих зовнішніх гравців, на яку розраховуємо", - акцентує генерал.

На його думку, колективний Захід також реагує на російські ігрища. І реагує цілком здраво.

"Міністр оборони США здійснює візити до Ізраїлю, ряд країн НАТО, включаючи Великобританію, з метою скоординувати дії союзників в протистоянні з РФ. Штати ведуть свої військові кораблі в Чорне море. Звучать недвозначні заяви про недопущення подальшої агресії щодо України, про підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Навіть Франція і Німеччина, відносно лояльні до РФ, стали більш різко висловлюватися. І це дає нам підставу розуміти, що у разі вторгнення не залишимося одні, - підкреслює Василь Богдан. - Що отримаємо не тільки політико-дипломатичну підтримку, а й озброєння, техніку, розвідінформацію. І Захід на чолі з США буде серйозно збільшувати санкції, щоб агресивна поведінка РФ ставала для неї дорожчим "задоволенням", приводячи до деструктивних наслідків в самій Росії".

При цьому генерал не виключає, що якщо РФ отримає серйозну відсіч - політико-дипломатичну і санкційну, вона може вийти з ООН, інших міжнародних структур.

"Ситуація, яка складається зараз, нагадує мені Карибську кризу (жорстке протистояння між СРСР і США в жовтні 1962 року, яке було викликано таємним перекиданням і розміщенням на Кубі військових частин і підрозділів Збройних Сил СРСР, техніки та озброєння, включаючи ядерну зброю. - Авт.). Тоді світ стояв на межі Третьої світової війни. Сподіваюся, мілітарна риторика залишиться тільки риторикою. Як би з Путіна не формували потужного, безстрашного, рішучого лідера, він таким не є. Путін - боягузливий, особливо, коли отримує серйозну відсіч. Політико-дипломатичну, санкційну, військову. Він розуміє, що ресурси нинішньої Росії не можна порівняти з тими, що мають Захід, НАТО, провідні економіки світу. Змагатися з ними РФ не може, - зазначає Василь Богдан. - Будемо вірити, що здоровий глузд переможе. Розв'язання третьої світової - це крах для всіх".

Тим часом в Європарламенті вимагають нового покарання для Росії за її агресивну поведінку.