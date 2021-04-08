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Четвер, 08.04.2021
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"Почнуть з пальця - відкусять руку": як повинна вести себе Україна з Росією в сьогоднішніх реаліях
"Почнуть з пальця - відкусять руку": як повинна вести себе Україна з Росією в сьогоднішніх реаліях

"Почнуть з пальця - відкусять руку": як повинна вести себе Україна з Росією в сьогоднішніх реаліях

"Почнуть з пальця - відкусять руку": як повинна вести себе Україна з Росією в сьогоднішніх реаліях
Оновлено 20:34 Сьогодні Телеграф

Після того як в середу, 7 квітня, на позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не вдалося досягти конкретних результатів щодо зміцнення перемир'я на Донбасі через позицію Росії, окупанти продовжили обстріли позицій ВСУ, в тому числі із заборонених мінометів.

У четвер стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, який раніше провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном без участі України, знову дзвонив Меркель - скаржився на Україну. Тим часом з'явилася інформація, що Росія розбила військові табори під Воронежем.

Що відбувається і як нам слід реагувати, "Телеграфу" розповів один з учасників політичної підгрупи перемовників щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Мінського формату, глава Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш.

"Конфронтаційні дії Росії є військовим шантажем України та міжнародної спільноти з метою реалізації своїх політичних цілей. Від Києва Москва хоче прямих переговорів з Донецьком і Луганськом. Від США - публічної сатисфакції за "вбивцю" (мова про згоду президента США Джо Байдена з тим, що Путін - вбивця - ред.) у вигляді вимушеного діалогу з цим "вбивцею". Це психологічний тиск з метою змусити з собою рахуватися і Зеленського, і Байдена", - упевнений Сергій Гармаш.

На його думку, Путін розраховує не на перемогу в бою, а на залякування.

"Така тактика традиційна для Росії ще з часів татаро-монголів, - продовжує Гармаш. - На мій погляд, ми повинні проявити твердість, принциповість і не йти ні на які поступки. Інакше почнуть з пальця - відкусять руку. Тільки реальна відсіч на будь-який прояв сили може зупинити агресора".

Про те, чому Росія нагнітає ситуацію біля кордонів України та на Донбасі, а також уникає зустрічі в нормандському форматі, "Телеграфу" розповів колишній розвідник, начальник військового відділу благодійного фонду допомоги армії "Вернись живим" ("Повернись живим") Андрій Римарук.

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Андрій Пітонов
Автор: Андрій Пітонов
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ТКГ, Володимир Путін, Агресія РФ, Війна на Донбасі, Сергій Гармаш.
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