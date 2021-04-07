"Путін хотів би "розібратися" з Україною. Але боїться програти": полковник Жданов знайшов пояснення діям Росії в останні тижні

Російські війська стягуються до кордонів України, на Донбасі стали частіше гинути українські воїни, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відкрито загрожує, що ситуація на Донбасі погіршиться, якщо Україна вступить в НАТО. Ризики російського вторгнення і ймовірність вступу України в НАТО оцінив для "Телеграфа" військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Насправді ніякого нагнітання немає. З'явилися дані, що РФ перекинула на Кубань і в окупований Крим від 4 до 7 тисяч осіб. Фактично - по бригаді туди й туди. Зробила це для посилення свого угруповання сухопутних військ після проведення в березні навчань НАТО "морський щит" в Чорному морі. А тема навчань була - блокування поширення збройного конфлікту з території півострова Крим. Тобто, НАТО фактично відпрацьовував блокування Криму. Тому РФ терміново і перекинула свої війська в тому напрямку", - пояснює Олег Жданов.

За його словами, згідно з державним оборонним замовленням РФ на 21-й рік, країна-агресор і так мала намір сформувати зазначені частини в районі Кубані та Криму.

"Але навчання НАТО показали, що потрібно поспішати. Тому формування нових частин перенесли в глибину Росії, а звідти висмикнули дві бригади, вже укомплектовані й боєздатні, - говорить експерт. - Йде велика геополітична гра в "холодну війну". Між РФ і США. У тому числі - за Україну. І кожен намагається показати, що він сильніший. Причому для обох гравців на кону стоїть престиж своєї країни. Хто програє, той впаде на щабель нижче, хто виграє - буде на вершині світового панування. Важливо розуміти, що ми в цій ситуації не розмінна монета, а інструмент в руках НАТО, в руках США. Інструмент, за допомогою якого завдають болючих ударів по Росії, спрямованих на повалення путінського режиму".

Олег Жданов підкреслює - попри заяви про важливість членства в НАТО, в доступному для огляду майбутньому Україна не стане членом Альянсу.

"Ми куди цікавіші для Заходу як буферна зона. Як та країна, яка здатна воювати з РФ, що не втягуючи країни НАТО в активне протистояння. Тож на Росію тиснуть м'якою силою - Україною. І Путін перебуває на розтяжці. Він дуже б хотів "розібратися" з Україною. Але боїться програти. Адже для нього це буде політична смерть. А Путін розуміє, що не в змозі виграти відкриту війну. У 2014-му, з величезними втратами, з партизанською війною, можливо. Але не зараз. І Україна вже інша, і Захід розуміє, що відбувається. Відкрита війна практично на території ЄС - це те, чого не потерпить навіть полохлива Європа, яка буде змушена розірвати з РФ все відносини. Не кажучи вже про дійсно вбивчі санкції, ймовірне ембарго і так далі", - пояснює Олег Жданов.

Діючи ж гибридно, Росія може наступати тільки з окупованої частини Донбасу. Де як би "ихтамнет".

"Але у світі все прекрасно розуміють, хто насправді воює проти України з боку "республік". Тож і цей номер не пройде, - упевнений експерт. - Не пройде він ще й тому, що у нас в районі ООС зосереджені сили приблизно вдвічі більші, ніж зараз знаходяться на території ОРДЛО. А щоб наступати, потрібно мати 3-4-разову перевагу. Резюмуючи: все, що відбувається - це ігрища в холодну війну, в результаті якої повинна відбутися зміна політичного клану в РФ, що править, відсторонення Путіна і його оточення від влади й, через якийсь час, зміна політичного курсу Росії".

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