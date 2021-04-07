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Середа, 07.04.2021
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"Путін хотів би "розібратися" з Україною. Але боїться програти": полковник Жданов знайшов пояснення діям Росії в останні тижні

"Путін хотів би "розібратися" з Україною. Але боїться програти": полковник Жданов знайшов пояснення діям Росії в останні тижні
17:48 Сьогодні Телеграф

Російські війська стягуються до кордонів України, на Донбасі стали частіше гинути українські воїни, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відкрито загрожує, що ситуація на Донбасі погіршиться, якщо Україна вступить в НАТО. Ризики російського вторгнення і ймовірність вступу України в НАТО оцінив для "Телеграфа" військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Насправді ніякого нагнітання немає. З'явилися дані, що РФ перекинула на Кубань і в окупований Крим від 4 до 7 тисяч осіб. Фактично - по бригаді туди й туди. Зробила це для посилення свого угруповання сухопутних військ після проведення в березні навчань НАТО "морський щит" в Чорному морі. А тема навчань була - блокування поширення збройного конфлікту з території півострова Крим. Тобто, НАТО фактично відпрацьовував блокування Криму. Тому РФ терміново і перекинула свої війська в тому напрямку", - пояснює Олег Жданов.

За його словами, згідно з державним оборонним замовленням РФ на 21-й рік, країна-агресор і так мала намір сформувати зазначені частини в районі Кубані та Криму.

"Але навчання НАТО показали, що потрібно поспішати. Тому формування нових частин перенесли в глибину Росії, а звідти висмикнули дві бригади, вже укомплектовані й боєздатні, - говорить експерт. - Йде велика геополітична гра в "холодну війну". Між РФ і США. У тому числі - за Україну. І кожен намагається показати, що він сильніший. Причому для обох гравців на кону стоїть престиж своєї країни. Хто програє, той впаде на щабель нижче, хто виграє - буде на вершині світового панування. Важливо розуміти, що ми в цій ситуації не розмінна монета, а інструмент в руках НАТО, в руках США. Інструмент, за допомогою якого завдають болючих ударів по Росії, спрямованих на повалення путінського режиму".

Олег Жданов підкреслює - попри заяви про важливість членства в НАТО, в доступному для огляду майбутньому Україна не стане членом Альянсу.

"Ми куди цікавіші для Заходу як буферна зона. Як та країна, яка здатна воювати з РФ, що не втягуючи країни НАТО в активне протистояння. Тож на Росію тиснуть м'якою силою - Україною. І Путін перебуває на розтяжці. Він дуже б хотів "розібратися" з Україною. Але боїться програти. Адже для нього це буде політична смерть. А Путін розуміє, що не в змозі виграти відкриту війну. У 2014-му, з величезними втратами, з партизанською війною, можливо. Але не зараз. І Україна вже інша, і Захід розуміє, що відбувається. Відкрита війна практично на території ЄС - це те, чого не потерпить навіть полохлива Європа, яка буде змушена розірвати з РФ все відносини. Не кажучи вже про дійсно вбивчі санкції, ймовірне ембарго і так далі", - пояснює Олег Жданов.

Діючи ж гибридно, Росія може наступати тільки з окупованої частини Донбасу. Де як би "ихтамнет".

"Але у світі все прекрасно розуміють, хто насправді воює проти України з боку "республік". Тож і цей номер не пройде, - упевнений експерт. - Не пройде він ще й тому, що у нас в районі ООС зосереджені сили приблизно вдвічі більші, ніж зараз знаходяться на території ОРДЛО. А щоб наступати, потрібно мати 3-4-разову перевагу. Резюмуючи: все, що відбувається - це ігрища в холодну війну, в результаті якої повинна відбутися зміна політичного клану в РФ, що править, відсторонення Путіна і його оточення від влади й, через якийсь час, зміна політичного курсу Росії".

Американський дипломат, колишній координатор санкцій політики Держдепу Деніел Фрід не виключає відкритого нападу РФ на Україну.

Директор Центру міжнародної безпеки Валерій Кравченко розповів "Телеграфу", що може підштовхнути Путіна до вторгнення в Україну.

Глава Луганської ОВГА Сергій Гайдай в інтерв'ю "Телеграфу" запевнив: Кремль помиляється, думаючи, що загострення на фронті зробить Україну більш договороспроможною.

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Андрій Пітонов
Автор: Андрій Пітонов
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Все по темі:

США, РФ, Володимир Путін, Агресія РФ, Війна на Донбасі, Олег Жданов.
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