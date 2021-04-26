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Понеділок, 26.04.2021
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В Офісі Зеленського дали визначення поняттю "олігархи" і назвали їх прізвища

В Офісі Зеленського дали визначення поняттю "олігархи" і назвали їх прізвища
10:18 Сьогодні Телеграф

Влада України і особисто Володимир Зеленський хочуть прийняти закон про олігархів. Основною його метою є деоліхархізація держави.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він дав коротке визначення, хто такі олігархи. По суті це люди, що володіють великим фінансовим, медійним і політичним ресурсом. При цьому, вони активно пускають його в хід для контролю за суспільними процесами в державі і участі в прийнятті державних рішень.

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Новий закон буде спрямований не тільки на обмеження цієї касти. Головне завдання, це перетворити олігархів звичайних великих бізнесменів. А ось для цього в законі і будуть прописані інструменти та умови.

За словами Єрмака, закон буде створюватися спільно Антимонопольним комітетом і Кабміном. До його розробки залучать Офіс президента, народних депутатів і експертів. Особливі надії чиновник покладає на підтримку українського суспільства.

В Офісі президента заявили, що Зеленський готовий кинути виклик будь-якому олігархові

Серед найбільш відомих українських олігархів, в інтерв'ю були згадані Ринат Ахметов, Ігор Коломойський, Віктор Пінчук, Дмитро Фірташ, Віктор Медведчук, Петро Порошенко та Костянтин Жеваго.

Нагадаємо, 22 квітня СБУ провела обшуки в офісі Ігоря Коломойського.

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
Перегляди: 196

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Олигархи, Володимир Зеленський, Андрій Єрмак.
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