Могли ведь лишить гражданства: почему обыски в бизнец-центре Коломойского больше похожи на шоу

Сотрудники Службы безопасности Украины вечером в четверг, 22 апреля, провели обыски в бизнес-центре "Millenium", расположенном на ул. Владимирской,12 в центре Киева, где размещается офис украинского олигарха Игоря Коломойского. Говорит ли это о том, что за Коломойского в Украине взялись всерьез? Своим мнением с "Телеграфом" поделился исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"Я не очень верю, что у украинской власти есть некие серьезные намерения в отношении Коломойского. Никаких подозрений ему не предъявлено, хоть при желании – могли бы. Никаких санкций против него не вводят, хоть, как показывают последние заседания СНБО, могли бы. Но Коломойский контролирует часть фракции "Слуга народа", депутатскую группу "За будущее". Возможно, не только их. И в этом, наверное, кроется секрет его "неуязвимости" перед деолигархизацией, которую на словах исповедуют Зеленский и Ко", – отмечает Александр Леонов.

Между тем, подчеркивает эксперт, Зеленский вполне мог бы применять против Коломойского такое "оружие" как лишение гражданства. Если бы реально хотел продемонстрировать США и украинскому обществу, что не связан с данным олигархом.

"Коломойский сам признался, что имеет израильское и кипрское гражданство. А у нас сейчас как раз лишают гражданства "топ-контрабандистов" и собираются их депортировать. Что мешает так поступить с Коломойским? Вопрос, думаю, риторический, – говорит Александр Леонов. – Как, впрочем, и вопрос, связанный с нардепом Деркачем, который находится под американскими санкциями как российский агент. Сам Зеленский, насколько известно, называл Деркача агентом ФСБ. И никаких уголовных дел, никаких санкций против него нет. Более того, человека Деркача – Галущенко – хотят седлать министром энергетики. Ни по нему, ни по Коломойскому никаких конкретных действий я не вижу и не предвижу. А обыски в бизнес-центре "Millenium", где находится и офис Коломойского. Насколько он был неожиданным для Коломойского? И не видим ли мы очередное шоу, на которое нынешняя власть – большой мастер?"

Олигарх Игорь Коломойский занимает четвертую строчку рейтинга самых богатых украинцев по версии издания Forbes.



В начале марта 2021 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Коломойского. В Офисе президента Украины в ответ поблагодарили США за поддержку нашей страны на пути по деолигархизации.



Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель уклонилась от ответа на вопрос, будут ли введены какие-либо санкции в отношении Коломойского со стороны украинских властей.