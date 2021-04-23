Скачать
Пятница, 23.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Цены на подсолнечное масло бьют рекорды: почему это происходит и будут ли они расти дальше? (инфографика)
Цены на подсолнечное масло бьют рекорды: почему это происходит и будут ли они расти дальше? (инфографика)
Игра в долгую: смогут ли США и Россия договориться?
Игра в долгую: смогут ли США и Россия договориться?
Могли ведь лишить гражданства: почему обыски в бизнец-центре Коломойского больше похожи на шоу
Могли ведь лишить гражданства: почему обыски в бизнец-центре Коломойского больше похожи на шоу
Россия начала отводить войска из оккупированного Крыма: у Шойгу показали видео
Россия начала отводить войска из оккупированного Крыма: у Шойгу показали видео

Могли ведь лишить гражданства: почему обыски в бизнец-центре Коломойского больше похожи на шоу

Могли ведь лишить гражданства: почему обыски в бизнец-центре Коломойского больше похожи на шоу
Обновлено 13:44 Сегодня Телеграф

Сотрудники Службы безопасности Украины вечером в четверг, 22 апреля, провели обыски в бизнес-центре "Millenium", расположенном на ул. Владимирской,12 в центре Киева, где размещается офис украинского олигарха Игоря Коломойского. Говорит ли это о том, что за Коломойского в Украине взялись всерьез? Своим мнением с "Телеграфом" поделился исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"Я не очень верю, что у украинской власти есть некие серьезные намерения в отношении Коломойского. Никаких подозрений ему не предъявлено, хоть при желании – могли бы. Никаких санкций против него не вводят, хоть, как показывают последние заседания СНБО, могли бы. Но Коломойский контролирует часть фракции "Слуга народа", депутатскую группу "За будущее". Возможно, не только их. И в этом, наверное, кроется секрет его "неуязвимости" перед деолигархизацией, которую на словах исповедуют Зеленский и Ко", – отмечает Александр Леонов.

Между тем, подчеркивает эксперт, Зеленский вполне мог бы применять против Коломойского такое "оружие" как лишение гражданства. Если бы реально хотел продемонстрировать США и украинскому обществу, что не связан с данным олигархом.

"Коломойский сам признался, что имеет израильское и кипрское гражданство. А у нас сейчас как раз лишают гражданства "топ-контрабандистов" и собираются их депортировать. Что мешает так поступить с Коломойским? Вопрос, думаю, риторический, – говорит Александр Леонов. – Как, впрочем, и вопрос, связанный с нардепом Деркачем, который находится под американскими санкциями как российский агент. Сам Зеленский, насколько известно, называл Деркача агентом ФСБ. И никаких уголовных дел, никаких санкций против него нет. Более того, человека Деркача – Галущенко – хотят седлать министром энергетики. Ни по нему, ни по Коломойскому никаких конкретных действий я не вижу и не предвижу. А обыски в бизнес-центре "Millenium", где находится и офис Коломойского. Насколько он был неожиданным для Коломойского? И не видим ли мы очередное шоу, на которое нынешняя власть – большой мастер?"

Олигарх Игорь Коломойский занимает четвертую строчку рейтинга самых богатых украинцев по версии издания Forbes.

В начале марта 2021 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Коломойского. В Офисе президента Украины в ответ поблагодарили США за поддержку нашей страны на пути по деолигархизации.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель уклонилась от ответа на вопрос, будут ли введены какие-либо санкции в отношении Коломойского со стороны украинских властей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 324

Все по теме:

СНБО, Игорь Коломойский, Слуга народа, Обыски.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
02 Путин дал отмашку: главари "ДНР" и "ЛНР" насмешили предложением Зеленскому
03 Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал
04 В декларации не указана: журналисты нашли испанскую виллу депутата из партии Порошенко (видео)
05 В Виннице нашли пропавшего почти две недели назад молодого парня (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Смерть роженицы в харьковском роддоме: овдовевший мужчина поразил сеть новым постом
Смерть роженицы в харьковском роддоме: овдовевший мужчина поразил сеть новым постом
Приходили к нардепам? Открылись новые детали обысков в бизнес-центре Коломойского
Приходили к нардепам? Открылись новые детали обысков в бизнес-центре Коломойского
В Украине уже больше 2 миллионов случаев COVID-19: в каких регионах ситуация хуже всего
В Украине уже больше 2 миллионов случаев COVID-19: в каких регионах ситуация хуже всего
В Запорожской области дикие кабаны загоняют сельчан на деревья, заходят во дворы и губят огороды
В Запорожской области дикие кабаны загоняют сельчан на деревья, заходят во дворы и губят огороды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь