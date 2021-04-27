"Є про що поговорити": Єрмак оцінив майбутню зустріч Зеленського з Путіним (відео)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч президентів України і Росії - Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбудеться, але поки немає ні дати, ні місця зустрічі. Саме Єрмак буде займатися підготовкою цієї зустрічі.

Про це він розповів під час візиту в Херсонську область.

"Я отримав доручення від президента, тому зараз працюю над цим. Поки невідомі ні дата, ні місце проведення цих переговорів, але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, тому що є багато про що говорити", - сказав Єрмак.

Єрмак покладає на ці переговори великі надії і не приховує цього.

"Я вважаю, що ці переговори можуть стати знаковими, дійсно історичними", - підкреслив він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Єрмак заявляв, що до переговорів в "нормандському форматі" можуть підключити США.