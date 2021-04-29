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Потрібно пройти "між крапельками": Кравчук придумав, як Зеленському перехитрити Путіна на переговорах

Потрібно пройти "між крапельками": Кравчук придумав, як Зеленському перехитрити Путіна на переговорах
12:54 Сьогодні Телеграф

Щоб під час зустрічі президентів України та Росії обговорювалося питання Донбасу потрібно сформулювати порядок денний так, щоб Володимир Путін не зміг відмовитися. Хорошим прикладом цього послужить питання про виконання домовленостей "Нормандії".

Таку думку в сюжеті "Україна 24" озвучив глава представників України в ТКГ Леонід Кравчук. 

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За його словами можна пройти "між крапельками". Для цього знадобиться написати в темах розмови питання про виконання договорів по Нормандського формату.

"Начебто слова Донбас немає, але чому присвячений формат N4?...Донбасу", - зазначив Кравчук.

Відео з його порадою:

Політолог розповів, як Зеленський може розв'язувати проблему з Донбасом без угоди з Путіним

Нагадаємо, що 22 квітня Путін відповів Володимиру Зеленському на пропозицію зустрітися з ним на Донбасі, де йде війна.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 88

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Леонид Кравчук, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский.
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