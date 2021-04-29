Потрібно пройти "між крапельками": Кравчук придумав, як Зеленському перехитрити Путіна на переговорах

Щоб під час зустрічі президентів України та Росії обговорювалося питання Донбасу потрібно сформулювати порядок денний так, щоб Володимир Путін не зміг відмовитися. Хорошим прикладом цього послужить питання про виконання домовленостей "Нормандії".

Таку думку в сюжеті "Україна 24" озвучив глава представників України в ТКГ Леонід Кравчук.

За його словами можна пройти "між крапельками". Для цього знадобиться написати в темах розмови питання про виконання договорів по Нормандського формату.

"Начебто слова Донбас немає, але чому присвячений формат N4?...Донбасу", - зазначив Кравчук.

Відео з його порадою:

Нагадаємо, що 22 квітня Путін відповів Володимиру Зеленському на пропозицію зустрітися з ним на Донбасі, де йде війна.