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Зеленський знайшов "ідеальне місце" для зустрічі з Путіним

Зеленський знайшов "ідеальне місце" для зустрічі з Путіним
11:55 Сьогодні Телеграф музей Фелицына

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Ватикан міг би стати ідеальним місцем для його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, що вийшло у вівторок, 27 квітня.

"Зрозуміло, що справжнього прямого спілкування між Україною та Росією давно не було. Це, безумовно, не сприяє конструктивним перемовинам. Тож мені здається, що зустріч, для початку, має відбутися на території, яка уособлює мир та діалог", - сказав Зеленський, додавши, що правильно підібране місце для проведення надзвичайно складного діалогу про мир посприяє вирішенню питання.

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При цьому Ватикан, за його словами, міг би бути "оптимальним місцем з усіх точок зору".

"Ватикан – справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту. Саме з цієї причини до Апостольської столиці часто в історії зверталися задля вирішення конфліктів між державами та розбудови мирного майбуття", - сказав Зеленський.

За його словами, Папа Римський за своїм покликанням є пророком миру.

"У цьому Ватикан відрізняється від інших світових гравців: він залишається виключно моральною силою і завжди діє незацікавленим чином, не маючи військово-політичних або економічних інтересів", - висловив переконання президент України.

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Він зазначив, що місце зустрічі президентів України і РФ має викликати довіру обох сторін і тоді це буде ефективно, "і ми дійсно зможемо говорити по суті".

Варто відзначити, що раніше українська сторона попросила прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху надати можливість провести зустріч з Путіним на території Ізраїлю.

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня в відеозверненні щодо ескалації, яку влаштувала Росія, запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна". Чому цій зустрічі не судилося відбутися, "Телеграфу" розповіла аналітик Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Марія Золкіна.

Путін 22 квітня відповів на пропозицію Зеленського про зустріч. За словами господаря Кремля, про ситуацію на Донбасі Зеленському треба говорити з "ЛНР" і "ДНР", а по форпостам відносин України і Росії він нібито готовий прийняти українського президента в Москві.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю, опублікованому 26 квітня, заявив, що Зеленський не буде запрошувати Путіна на мирні переговори до Києва.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Ватикан, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Зустріч.
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