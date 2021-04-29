Низка звільнень триває: Найєм позбувся посади в Укроборонпромі

Заступник генерального директора з управління активами Мустафа Найєм залишає ГК "Укроборонпром", а його посада буде скасована.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому" на сторінці в соцмережі Facebook у четвер, 29 квітня.

"З метою оптимізації організаційної структури концерну посаду заступника генерального директора по активах буде ліквідовано. В цілому штат Укроборонпрому буде оптимізований на 10%", - йдеться в повідомленні.

Сам Найєм повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що для нього таке рішення було несподіваним.

"Після чергової реорганізації мою посаду скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним", - написав він.

При цьому Найєм додав, що його співпраця з концерном на цьому етапі закінчується.

Як повідомлялося, це вже не перша гучна відставка та перестановка за останні дні. Так 28 квітня з посади глави "Нафтогазу" зняли Андрія Коболєва. Його місце зайняв Юрій Вітренко, який раніше займає пост в.о. міністра енергетики.

29 квітня Верховна Рада на позачерговому пленарному засіданні в четвер, 29 квітня, підтримала призначення віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенко на посаду міністра енергетики України.