Дорогий гість на порозі: чому візит Блінкена до Києва - дуже важлива подія для зовнішньої політики України

Візит до Києва 5-6 травня держсекретаря США Ентоні Блінкена стане для України на зовнішній арені, мабуть, головною подією цієї весни. Таку думку висловив "Телеграфу" політолог, професор кафедри міжнародних відносин НАУ Максим Ялі.

"Під час візиту Блінкена обговорюватимуться питання військового, економічного і політичного співробітництва. Йдеться не тільки про підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, але також про надання нового траншу від МВФ, в якому США мають великий вплив", - підкреслює Максим Ялі.

З траншем, до речі, можуть виникнути нові ускладнення, враховуючи наступ влади на корпоративне управління в держкомпаніях. Але в першу чергу під час візиту Блінкена буде піднято питання військової допомоги та шляхів врегулювання конфлікту на Донбасі, вважає політолог.

Він також нагадує, що зараз на повну йде підготовка саміту президентів США Байдена і РФ Путіна, імовірно в червні-липні.

"І узгодження українських позицій з США вкрай важливо, щоб в результаті нас не поставили перед фактом, - підкреслює Максим Ялі. - Поки не пройде зустріч лідерів США і РФ - загроза, як мінімум, дестабілізації ситуації на фронті залишається досить високою, попри часткове відведення російських військ від наших кордонів. Тому в найближчі місяць-два це питання на зовнішній арені буде для нас ключовим".

Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що насправді робить російська армія біля кордонів України.

Про важливість візиту держсекретаря США в Україну "Телеграфу" розповів глава правління неурядової організації "Майдан закордонних справ" Олег Білоколос.

В американських ЗМІ візит Блінкена пов'язують з підготовкою зустріччю президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна.