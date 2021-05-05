У Раду впевнено проходять п'ять партій, ще дві - мають шанси (інфографіка)

Якби вибори до Верховної Ради проходили у другій половині квітня, то 5-відсотковий прохідний бар'єр упевнено подолали б 5 політичних партій: "Слуга народу", "Євросолідарність", ОПЗЖ, "Батьківщина" і "Сила і честь".

Про це йдеться в прес-релізі за результатами всеукраїнського опитування "Омнібус", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і оприлюдненому в середу, 5 травня.

Електоральна підтримка інших партій нижче прохідного бар'єру, проте з урахуванням статистичної похибки в парламент мають шанси пройти Радикальна партія (4,1%) та "Український стратегія Гройсмана" (3,9%).

При цьому "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка набрала б 3,7% підтримки виборців, що визначилися зі своїм вибором, за Партію Шарія проголосували б 3,4% респондентів, за "Опозиційний блок" - 3,3%, за "УДАР" - 2,8%, за "Самопоміч" - 2%, за "Свободу" - 1,8%, за "Голос" - 1,6%, "За майбутнє" - 1,4%, за "Національний корпус" - 1,1%.

"Порівняно з лютим, зросла підтримка партії "Слуга народу" (+5,8% серед тих, хто визначився з вибором). У меншій мірі, але також простежується ріст підтримки "Громадянської позиції" (+1,9%) і "Національного корпусу" (+0,7%). Натомість, простежується зниження рейтингу "ОПЗЖ" (-4,6%), "Батьківщини" (-3%), "Голосу" (-2,1%). У випадку "ЄС" рейтинг не змінився порівняно з лютим", - відзначають соціологи.

Опитування проводилося КМІС з 16 по 22 квітня серед 2003 респондентів старше 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Як повідомлялося, в Україні активно обговорюється можливе створення олігархом Рінатом Ахметовим нової політсили, так званої "Партії регіонів 2.0". Перспективи подібного проекту оцінила для "Телеграфа" аналітик, політолог, кандидат політичних наук Олеся Яхно.