Україна важлива для США: американський дипломат висловився про результати візиту Блінкена до Києва

Колишній посол США в Україні Джон Гербст, коментуючи підсумки візиту держсекретаря Ентоні Блінкена, заявив, що цей приїзд каже про те, що Україна для США є пріоритетом.

Про це пише "Сьогодні".

"Очевидно, що візит не увінчався якимись специфічними угодами або кроками. Але я вірю, що це частина процесу, спрямованого на зміцнення близьких відносин між Україною та США", - сказав він.

За його словами, Америка допомагає Україні протистояти російській агресії, а також підтримує українські реформи і це є важливим моментом.

Гербст додав, що зустріч президентів США Джо Байдена і України Володимира Зеленського обов'язково відбудеться, але коли саме – сказати він не готовий.

"Це може трапитися найближчими місяцями, а може й наступного року", - вирішив не уточнювати дипломат.

Детальніше про результати візиту Блінкена в Київ, читайте в матеріалі "Телеграфу": Тука про візит Блінкена в Україну: "Сподіваюся, Зеленському вправлять мізки".