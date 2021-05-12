Зеленський вперше висловився про обстріли Ізраїлю

Президент Володимир Зеленський закликав зупинити нову хвилю протистояння ізраїльської армії і палестинського угруповання "ХАМАС", що почалося ввечері в понеділок, 10 травня, і яке триває й досі.

Про це він написав в Twitter.

"Небо Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися", - сказав президент.

За його словами, потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей.

Небо #Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2021

Відзначимо, тільки за перший день ескалації, 10 травня, по Ізраїлю з Сектора Газу було випущено 150 ракет, які приземлилися на відкритій місцевості або були перехоплені "Залізним куполом". На наступний день, 11 травня, таких ракет виявилося 135. У результаті того, що відбувається, дві ізраїльтянки загинули під час обстрілу Ашкелона. У свою чергу, збройні сили Ізраїлю - ЦАХАЛ - знищили командира ракетних сил Ісламського Джихаду (палестинського угруповання ХАМАС).

Детальніше про це читайте в матеріалі "Телеграфа": "Зняли маски - надягли каски": російськомовні жителі Ізраїлю про те, як проводять ночі під обстрілами і намагаються не збожеволіти (відео)