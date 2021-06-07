Зеленський і Байден поговорять по телефону: що про це відомо

Телефонна розмова президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського відбудеться у понеділок, 7 червня.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Сергій Лещенко.

"Як повідомляють наші інсайдери, в понеділок, 7 червня очікується телефонна розмова президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про бесіду у коментарі РБК-Україна підтвердив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, лідери України та США обговорять питання щодо ситуації на східному кордоні України та "в цілому щодо спектра україно-російських відносин".

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що Байден проведе телефонну розмову із Зеленським до зустрічі з Путіним.

Відзначимо, Байден зустрінеться з Путіним в швейцарській Женеві 16 червня під час свого європейського турне. 11-13 червня він буде на саміті "Великої сімки" в Британії, а потім, 14 червня, відправиться в Брюссель на саміт НАТО.

Під час зустрічі президенти двох країн мають намір обговорити "весь спектр нагальних питань", в тому числі торкнуться і тему України. Крім того, до порядку внесено питання перехоплення в Білорусі пасажирського літака компанії Ryanair.