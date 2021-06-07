Байден дав обіцянку Зеленському перед зустріччю з Путіним і запросив його в США

Під час телефонної розмови президента України з президентом США Джо Байденом, американський лідер заявив, що США підтримують суверенітет України.

Крім того, Байден не став цим обмежуватися і заявив Зеленському, що він буде відстоювати суверенітет України на зустрічі з Путіним, яка відбудеться 16 червня.

Американський лідер виявився настільки гостинним і сказав, що з нетерпінням чекає зустрічі з українським гарантом в Білому домі цього літа.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що Байден проведе телефонну розмову із Зеленським до зустрічі з Путіним.

Відзначимо, Байден зустрінеться з Путіним в швейцарській Женеві 16 червня під час свого європейського турне. 11-13 червня він буде на саміті "Великої сімки" в Британії, а потім, 14 червня, відправиться в Брюссель на саміт НАТО.