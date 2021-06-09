Одеса і Харків заговорять українською мовою: в Офісі президента зробили амбітну заяву

Президент України Володимир Зеленський реалізував тренд на центризм, і його команда працює на інтеграцію українського суспільства і відхід від крайнощів, що призведе, в тому числі, до того, що Одеса і Харків заговорять українською мовою ще за нинішньої влади.

Про це сказав спікер української делегації в ТКГ і радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Телеграфу".

"Якщо (п'ятий президент України, лідер "Євросолідарності" Петро - ред.) Порошенко, який вважає себе головним опозиціонером Зеленського, працює на розподіл, то ми працюємо на інтеграцію", - висловив переконання Арестович.

За його словами, тренд Зеленського на центризм полягає у відході від крайності проросійськості і від крайнього варіанту націоналізму.

"Одеса і Харків заговорять українською мовою ще за нашого каденції", - висловив при цьому переконання Арестович.

За словами радника голови ОП, центризм - це єдність різноманіть: "Україна - багатокультурна країна, країна полікультур, і тут в хорошому сенсі, дійсно, яка різниця".

Він підкреслив, що нинішня влада одночасно протистоїть проекту Порошенко "західноукраїнського П'ємонту" і нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

"Наше завдання - побудувати відкрите суспільство, де люди не міряються, хто більший патріот і не душать один одного, припинити культурні війни і створити суспільство, яке на рівних може конкурувати і йти, взаємодіяти з усіма", - заявив Арестович.

При цьому він підкреслив, що не є членом партії "Слуга народу", а тільки "попутником": "Я з ними працюю".

Читайте повне інтерв'ю "Телеграфу": "Олексій Арестович: Ті, хто вважає Зеленського клоуном, самі клоуни. Клоун ніколи не оголосить війну одночасно олігархам, контрабандистам, "злодіям в законі" і Путіну"