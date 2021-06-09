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Одеса і Харків заговорять українською мовою: в Офісі президента зробили амбітну заяву

Одеса і Харків заговорять українською мовою: в Офісі президента зробили амбітну заяву
Оновлено 11:32 Сьогодні Телеграф

Президент України Володимир Зеленський реалізував тренд на центризм, і його команда працює на інтеграцію українського суспільства і відхід від крайнощів, що призведе, в тому числі, до того, що Одеса і Харків заговорять українською мовою ще за нинішньої влади.

Про це сказав спікер української делегації в ТКГ і радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Телеграфу".

"Якщо (п'ятий президент України, лідер "Євросолідарності" Петро - ред.) Порошенко, який вважає себе головним опозиціонером Зеленського, працює на розподіл, то ми працюємо на інтеграцію", - висловив переконання Арестович.

Арестович про Зеленського: "У нього є яйця!"

За його словами, тренд Зеленського на центризм полягає у відході від крайності проросійськості і від крайнього варіанту націоналізму.

"Одеса і Харків заговорять українською мовою ще за нашого каденції", - висловив при цьому переконання Арестович.

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За словами радника голови ОП, центризм - це єдність різноманіть: "Україна - багатокультурна країна, країна полікультур, і тут в хорошому сенсі, дійсно, яка різниця".

Він підкреслив, що нинішня влада одночасно протистоїть проекту Порошенко "західноукраїнського П'ємонту" і нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Арестович вважає, що Росія стала технологічним хабом для Китаю: "Таких технологій немає навіть на Заході"

"Наше завдання - побудувати відкрите суспільство, де люди не міряються, хто більший патріот і не душать один одного, припинити культурні війни і створити суспільство, яке на рівних може конкурувати і йти, взаємодіяти з усіма", - заявив Арестович.

При цьому він підкреслив, що не є членом партії "Слуга народу", а тільки "попутником": "Я з ними працюю".

Читайте повне інтерв'ю "Телеграфу": "Олексій Арестович: Ті, хто вважає Зеленського клоуном, самі клоуни. Клоун ніколи не оголосить війну одночасно олігархам, контрабандистам, "злодіям в законі" і Путіну"

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 69

Все по темі:

Интеграция, Одеса, Слуга народу, Володимир Зеленський, Харків, Олексій Арестович, центризм.
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