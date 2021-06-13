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Ніяких заперечень: Шкарлет здивував заявою щодо дисертації Ківи

Ніяких заперечень: Шкарлет здивував заявою щодо дисертації Ківи
09:18 Сьогодні Телеграф

До Міністерства освіти і науки України не надходило скарг на порушення в дисертації нардепа "ОПЗЖ" Іллі Ківи.

Про це 12 червня в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив глава МОН Сергій Шкарлет.

За його словами, в суботу документи надійшли в Міносвіти на експертизу. Він упевнений, що фахівці міністерства і рада експертів зроблять експертизу дисертації.

Також він підкреслив, що заперечень щодо наукової роботи Ківи в міністерство не надходило.

Тим часом, журналіст Bihus.Info Данило Мокрик повідомив, що заява про порушення було передано в МОН через кілька днів після захисту дисертації.

Відзначимо, 26 квітня Ківа захистив дисертацію з держуправління, яку підтримали всі члени ради інституту кадрів держслужби зайнятості. Для отримання статусу кандидата наук нардепу потрібен тільки наказ Міносвіти.

Нагадаємо, що раніше Ківа незаконно здав в оренду Жомові яму, тепер йому загрожує штраф 1,24 млн гривень.

17 травня радник глави МВС Арсена Авакова Володимир Мартиненко висловив думку, що Ківа буде відправлений на повторний захист його дисертації. У відповідь на це нардеп вибухнув шквалом критики на адресу Мартиненка і назвав того "трутнем".

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Сергій Шкарлет, Ілля Ківа.
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